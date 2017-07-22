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«И кое что еще...»: Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах

03 ноября 2020, 19:08




В понедельник вечером Apple провела рассылку с виртуальными приглашениями на мероприятие под названием «One more thing» («И кое что еще...»). Это уже третье за последнее время глобальное мероприятие Apple. Первое «Time Flies» было посвящено выпуску iPad Air 4, 10,2-дюймового iPad, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. На втором мероприятии «Hi, Speed» были представлены iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также HomePod mini. Что же Apple готовит анонсировать на этот раз? Информации об этом не было в рассылке Apple.

Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах на ивенте «И кое что еще...»


Первым высказался Bloomberg, который поделился своим инсайдом. Он сообщил, что из своих анонимных источников удалось узнать, что Apple планирует сообщить о запуске в производство трех новых моделей ноутбуков MacBook. Главная новинка - они будут оснащены собственными ARM-процессорами Apple. Линейку будут представлять 13-дюймовый MacBook Air и два ноутбука MacBook Pro с 13- и 16-дюймовым дисплеями.

Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах на ивенте «И кое что еще...»


В то же время, по данным источников Bloomberg, сообщалось, что особой новизны в конфигурациях новых моделей нет, за исключением главного - перехода на собственные ARM-процессоры. Это - важнейший знак, символизирующий уход Apple от «своего» производителя микросхем Intel в свободное плавание. Напомним, что Apple тесно сотрудничал с Intel, начиная c 2005 года.

Ожидается, что компьютеры Mac с процессорами Apple будут иметь некоторые преимущества по сравнению с их предыдущими аналогами на базе процессоров Intel. Например, они будут отличаться более высокой энергоэффективностью.

Какой именно? В этом состоит интрига. Если, к примеру Dell обещает обеспечить до 14,5 часов автономной работы для своего новейшего ноутбука Dell XPS 13 с процессором Intel Core i7 11-го поколения, то уже появились прогнозы, что MacBook на базе Apple Silicon будет работать не менее 20 часов без подзарядки. Проверим?

В основе новых процессоров будут использованы наработки, сделанные в рамках создания Apple A14, используемого в iPad Air и iPhone. Так ли это?

Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах на ивенте «И кое что еще...»


Кроме того, в этот же день будет объявлено о запуске новой утилиты Apple TV - собственного «телевизионного» интернет-вещания Apple.

Уже известно, что новая ТВ-услуга будет иметь поддержку на игровых консолях Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X и Microsoft Xbox Series S, а также на Sony PlayStation 5. Сервис будет предоставляться глобально.

Например, также известно, что он будет доступен в Индии, где теперь смогут напрямую смотреть каналы Netflix, Disney Plus, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket и многие другие. Будет ли Россия в этом списке, пока неизвестно. Ждем или нет?

Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах на ивенте «И кое что еще...»


Вполне возможно, что в этот же день Apple сообщит о выпуске новой «услуги» AirTags - таких специальных метках, которые позволять никогда не терять свои Apple-гаджеты и телефоны, а также отыскивать их, даже если они были выключены или кто-то их.. заиграл... Ждем?

Если подытожить, будущий ивент Apple должен оказаться содержательным... 10 ноября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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