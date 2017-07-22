Инженеры Немецкого института физики высоких частот и радиолокационных методов им. Фраунгофера разработали SAMMI, которое позволяет осуществлять оперативный контроль продуктов питания и выявлять нахождение внутри них посторонних предметов. Новая экспериментальная система использует принцип радиолокационного обнаружения, чем выгодно отличается от систем рентгеновского контроля , которые используются сейчас на пищевых предприятиях для выявления посторонних предметов.
Необходимость применения подобных систем очевидна. Многие предприятия по производству пищевых продуктов подвергают готовую продукцию рентгеновскому облучению, чтобы проверить, не попали ли внутрь металлические предметы. Это могут быть, например, ослабленные или сломанные винты, болты, стружка от производственного оборудования. К сожалению, рентгеновские лучи не позволяют выявлять предметы, сделанные из пластика, дерева или стекла. Поэтому существует риск попадания таких вкраплений в готовую продукцию.
Система SAMMI использует другой принцип обнаружения. Конструкционно она состоит из двух антенн и системы программного контроля. «Передающая» вращающаяся антенна размещается над конвейерной лентой, по которой проносятся пищевые продукты. После зондирования радиоволнами сверхвысокой частоты эти волны принимаются другой антенной с точным замером задержки между принимаемыми волнами.
Принцип обнаружения основан на измерении точного времени задержки. Известно, что каждый пищевой продукт вызывает определенную задержку волн. Если задержка попадает в заранее определенный диапазон, то это рассматривается как гарантия отсутствия внутри посторонних вкраплений. Отклонение от ожидаемой задержки позволяет сделать предположение, что внутри оказался нежелательный «лишний ингредиент».
Система SAMMI автоматически предупреждает рабочих об опасности и отображает местоположение постороннего объекта на радиолокационном изображении пищевого продукта.
<Обнаружение в одном из экземпляров шоколадного печенья-сэндвича осколка стекла
Новая установка уже успешно прошла испытания и активно применяется для обнаружения осколков стекла в шоколадной начинке для сэндвич-печенья.
Недостатком данной системы является то, что она не позволяет обнаруживать металлические вкрапления. Поэтому ее приходится использовать вместе с традиционными системами рентгеновского контроля.
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