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Полиция признала существование NCRFRILS - национальной картотеки изображений лиц граждан США

03 ноября 2020, 23:01




В июне этого года на площади Лафайет перед администрацией президента США собрались несколько тысяч человек для выражения мирного протеста против полицейского произвола. Позже часть из них направилась к Капитолию. Полиция не предпринимала никаких действий против демонстрантов, сообщил тогда Washington Post.

Единственное, что было сделано полицией дополнительно - генпрокурор США Уильям Барр распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов расширили периметр безопасности вокруг Белого дома.

Полиция США признала существование NCRFRILS - национальной картотеки изображений лиц для граждан, находящихся в США


Однако как выяснилось поздней, один из протестующего якобы ударил офицера полиции по лицу. Полиция не предпринимала тогда никаких ответных действий и не препятствовала, чтобы этот человек ушел с места инцидента.

Как стало известно теперь, сообщает издание Engadget, инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения. После этого изображение нападавшего было загружено в Твиттер через ранее не разглашенную базу данных под названием Национальная система выявления лиц в столичном регионе (National Capital Region Facial Recognition Investigative Leads System, NCRFRILS). Используя технологию распознавания лиц, нападавший был идентифицирован.

По данным полиции, это был первый случай применения этой базы для идентификации гражданского лица, не находящегося под следствием. Ранее эта база, со слов полиции, применялась только для идентификации лиц при ведении уголовных дел, связанных с торговлей людьми и ограблениями банков.

По данным The Washington Post, с 2019 года 14 местных и федеральных агентств использовали эту систему более 12 000 раз. Сама база была создана в рамках пилотной программы, которую проводил Правительственный совет столичного Вашингтона. Ее разработка велась с 2017 года.

Представитель организации сообщил The Washington Post, что ранее информация о существовании базы NCRFRILS публично не распространялось, потому что «она все еще проходит испытания». Правительственный совет столичного Вашингтона также заявил, что NCRFRILS никогда не использовалась ранее для сбора информации о протестующих. Однако полиция использовала ее в инциденте на площади Лафайет, потому что протестующий якобы совершил преступления.

В то же время, уже стало известно, что летом этого года технология распознавания лиц неоднократно применялась для идентификации протестующих. В частности, известно, что в августе Управление полиции Нью-Йорка (NYPD) использовало базу данных для расследования действий активиста движения Black Lives Matter Деррика Инграма, который якобы использовал мегафон, чтобы кричать в ухо офицеру.



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