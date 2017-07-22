Японская компания iiyama анонсировала выпуск 24-дюймового IPS-монитора ProLite XUB2492HSN-B1 со встроенной док-станцией USB-C.
Наличие док-станции с портом USB-C и мощностью 65 Вт отражает то, что это монитор предназначен в первую очередь для профессиональных пользователей, которые ищут подходящий для себя дисплей не только по качеству изображения, но и по простоте и удобству установки и настройки, которые позволяют держать рабочее пространство в чистоте.
Мониторы, оснащенные встроенной док-станцией стандарта USB Type-C обеспечивает простую и практичную передачу разных сигналов по одному кабелю. Они устраняют проблему выбора источников видео и внешнего питания, передачи данных. Док-станция обеспечивает единое, простое и быстрое решение для решения любых возникающих прикладных задач работы с монитором.
Панель IPS имеет разрешение 1920x1080 пикселей с коэффициентом контрастности 1000:1 и яркостью 250 кд/м²
У монитора имеются следующий набор входящих портов: HDMI, DisplayPort. Список выходных портов представлен набором из DisplayPort, сетевого выхода LAN и двух портов USB 3.0.
Входящая в комплект подставка обеспечивает широкие углы наклона: от 22° вверх до 5° вниз, а также поворот на 90° влево/вправо. Диапазон регулировки по высоте - 130 мм.
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