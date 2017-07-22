В сети появились свидетельства разгона флагманского 16-ядерного процессора Ryzen 9 5950X до рекордной частоты 5898,63 ГГц, причем сразу на всех 16 ядрах и по всем 32 потокам. С учетом того, что базовая тактовая частота этого процессора составляет 3,4 ГГц, а величина отвода тепловой мощности - 105 Вт, результат надежности можно считать феноменальным.
Для доказательства свершившегося факта разгона в сети опубликованы результаты теста CPU-Z. По его данным видно, что разгон осуществлялся при выставленном множителе процессора 59х при базовой частоте таймера 99,98 МГц.
Что интересно, так это заданное напряжение ядра, которое потребовалось для этого «подвига» - невероятные 1,656 В.
Необходимо отметить, что максимально допустимая вендором частота разгона этого процессора составляет 4,9 ГГц. Она допустима при использовании традиционных компонентов защиты: термическая памяти, правильная радиация тепла, конструкция материнской платы и BIOS. В данном разгонном тесте максимальный предел превышен практически на 20%. Какие дополнительные улучшения теплоотвода применялись - не сообщается.
Отмечается, что разгон осуществлялся на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Impact X570 с использованием двухканальной памяти DDR4-3600 и базовой графической системы GT 710.
Об охлаждении, отметим еще раз, нет информации, хотя при таком экстремальном разгоне она явно необходима.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".