Похоже, у Apple Siri тоже бывают «критические» дни. Но странное совпадение - они совпали с Днем выборов Президента США.
Как сообщило издание TechCrunch, многие пользователи заметили, что попытка утром 3 ноября спросить у Siri, когда должны были состояться выборы, приводила к тому, что Siri вводила их в заблуждение. На вопрос «когда выборы?» Siri называла не очевидный, ожидаемый ответ «Сегодня» или «3 ноября», а... «День выборов в четверг, 8 ноября 2022 года».
Пользователи не только сообщили об этом через соцсети, но и приложили снимки экрана, когда Их электронный помощник выдавал ошибку.
К чести Apple в компании быстро обратили внимание на это и исправили ошибку. Теперь, если бы пользователи спросили Siri «Когда день выборов», то они бы получили правильный ответ - «Сегодня, 3 ноября». Остается неясным, что именно вызвало проблему в Siri?
Фактически, 8 ноября - это действительно день выборов. Только не в этом году. 8 ноября 2022 года знаменуют собой еще одни важные выборы в США, а именно промежуточные выборы, которые, «несомненно, будут забавными и нервными, по-своему красиво», как написали в TechCrunch. Другими словами, Siri не ошиблась с датой 8 ноября - просто сообщила об этом очень рано.
Примечательно, что Siri была не единственной социальной сетью, где перепутал даты. Проблемы, с которой столкнулась накануне сеть Instagram при работе со своим кэшем, привели к тому, что возникшая проблема заставила социальную сеть предлагать пользователям, задававшим вопрос 3 ноября, вариант «Завтра день выборов» взамен «Сегодня».
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