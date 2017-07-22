Компания Nintendo решила отпраздновать 35-летий юбилей начала выпуска игр с Mario вместе с интернет-гипермаркетом Amazon. Среди прочего, некоторые счастливые клиенты Amazon, заказавшие товары онлайн, смогут получить их в специальной коробке с праздничным оформлением в стиле Mario. Праздничная партия упаковочных коробок уже выпущена ограниченным тиражом. Примечательно, что подарочные упаковки получат даже те заказы на Amazon, в которых нет продуктов или аксессуаров Nintendo.
Персонаж видеоигр Марио компании Nintendo был создан Сигэру Миямото. Впервые он появился в игре для игрового автомата Donkey Kong в 1981 году, где представлял собой главного героя по имени Джампмен (Jumpman) и был плотником. Однако окончательно концепция игр серии Mario сформировалась в игре Super Mario Bros, которая вышла в конце 1985 года эксклюзивно для игровой консоли Nintendo Entertainment System. Эта дата и считается сегодня компанией Nintendo главной для празднования.
Игра стала платформером с горизонтальной прокруткой экрана. Со временем Mario стал талисманом Nintendo. Как основной герой серии, Mario появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания. Как талисман Nintendo, Марио -- самый знаменитый персонаж в истории видеоигр. Видеоигр с Mario, в целом, было продано более 210 млн единиц, что делает серию Mario бестселлером серий игр всех времён.
Новая коробка на 35-летний юбилей Nintendo Mario имеет ярко-красный цвет с большими изображениями Mario и Luigi. Сколько именно праздничных коробок было выпущено и будет отправлено пока неясно. Похоже, что поставки будут происходить в течение всего ноября. Это акция является частью более крупного партнерского проекта Amazon с Nintendo, в рамках которого игроки получат возможность заработать 100 платиновых очков.
Розыгрыши будут происходить на веб-сайте Nintendo с миссией Amazon и датой окончания 31 декабря. Для участия понадобится учетная запись Nintendo, что позволит после игры в миссию принять участие в лотерее My Nintendo Super Mario Bros.
Обещают, что победитель розыгрыша получит Nintendo Switch вместе с пятью подарочными картами eShop на 20 долларов, усовершенствованным беспроводным контроллером PowerA с изображением Mario Silhouette, а также играми Monopoly Super Mario Bros Celebration edition и Jenga: Super Mario Edition. Как уже упоминалось, выполнение миссии также принесет участникам 100 платиновых очков.
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