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В середине ноября AMD анонсирует «самый быстрый в мире» FP64-ускоритель Instinct MI100 на базе CDNA

04 ноября 2020, 14:32




В середине ноября AMD планирует объявить о выпуске своего первого ускорителя Instinct MI100, созданного в рамках развития новой вычислительной архитектуры CDNA. Прогноз со сроками назывался еще в марте этого года, когда AMD представила свои планы развития графических архитектур на Financial Analyst Day. Теперь AMD показывает, что ей удалось выдержать эти сроки.

В середине ноября AMD анонсирует «самый быстрый в мире» FP64-ускоритель Instinct MI100 на базе CDNA


Согласно планам, AMD планирует развивать два отдельных архитектурных направления для своих будущих графических видеокарт - игровое направление RDNA и «вычислительное» направление CDNA, ориентированное на HPC. На уровне конфигураций CDNA будет представлять собой родственное с RDNA ответвление, в рамках которого будут создаваться автономные HPC-ускорители на базе GPU с большими ресурсами параллелизма вычислений (SIMD). При строительстве HPC-систем они будут предусматривать, что архитектурно они будут выстроено в виде одного общего командного контроллера и нескольких модулей обработки данных.

Анонс ускорителя MI100 должен состояться 16 ноября 2020 года, как следует из просочившимся в сеть документов AMD.

В середине ноября AMD анонсирует «самый быстрый в мире» FP64-ускоритель Instinct MI100 на базе CDNA


Интерес к Instinct MI100 проявляется еще и потому, что этот продукт будет отражать видение AMD на будущее развитие графических HPC-систем, где требуется активное применение механизмов ИИ и машинного обучения. Этот продукт станет конкурентом NVIDIA, которая развивает аналогичное направление через разработку собственного ускорителя A100 Tensor Core.

Есть все основания предположить, что первые карты MI100 будут построены в форм-факторе дополнительной платы с интерфейсным набором PCI-Express 4.0 x16. Ранее предполагалось, что AMD собирается сделать выбор в пользу применения интерконнекта Infinity Fabric для машин с несколькими вычислительными процессорами.

Как бы там ни было, но в сеть уже попал документ AMD, где высказано мнение, что Instinct MI100 является «самым лучшим в мире ускорителем для операций с двойной точностью. Он будет предназначен для решения задач машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений и рендеринга».

К этому заявлению на рынке отнеслись очень серьезно. Ведь по сути сделана заявка против ускорителя NVIDIA A100 Tensor Core, который оснащен ядрами FP64 CUDA на архитектуре Ampere.

В середине ноября AMD анонсирует «самый быстрый в мире» FP64-ускоритель Instinct MI100 на базе CDNA


Напомним, что AMD недавно заявила при анонсе графической архитектуры RDNA 2, что в сегменте high end продуктов она уже догнала NVIDIA с точки зрения производительности таких систем. Поэтому заявление о готовности конкурировать с A100 Tensor Core, выпустив Instinct MI100, делает ситуацию очень интригующей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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