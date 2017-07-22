В середине ноября AMD планирует объявить о выпуске своего первого ускорителя Instinct MI100, созданного в рамках развития новой вычислительной архитектуры CDNA. Прогноз со сроками назывался еще в марте этого года, когда AMD представила свои планы развития графических архитектур на Financial Analyst Day. Теперь AMD показывает, что ей удалось выдержать эти сроки.
Согласно планам, AMD планирует развивать два отдельных архитектурных направления для своих будущих графических видеокарт - игровое направление RDNA и «вычислительное» направление CDNA, ориентированное на HPC. На уровне конфигураций CDNA будет представлять собой родственное с RDNA ответвление, в рамках которого будут создаваться автономные HPC-ускорители на базе GPU с большими ресурсами параллелизма вычислений (SIMD). При строительстве HPC-систем они будут предусматривать, что архитектурно они будут выстроено в виде одного общего командного контроллера и нескольких модулей обработки данных.
Анонс ускорителя MI100 должен состояться 16 ноября 2020 года, как следует из просочившимся в сеть документов AMD.
Интерес к Instinct MI100 проявляется еще и потому, что этот продукт будет отражать видение AMD на будущее развитие графических HPC-систем, где требуется активное применение механизмов ИИ и машинного обучения. Этот продукт станет конкурентом NVIDIA, которая развивает аналогичное направление через разработку собственного ускорителя A100 Tensor Core.
Есть все основания предположить, что первые карты MI100 будут построены в форм-факторе дополнительной платы с интерфейсным набором PCI-Express 4.0 x16. Ранее предполагалось, что AMD собирается сделать выбор в пользу применения интерконнекта Infinity Fabric для машин с несколькими вычислительными процессорами.
Как бы там ни было, но в сеть уже попал документ AMD, где высказано мнение, что Instinct MI100 является «самым лучшим в мире ускорителем для операций с двойной точностью. Он будет предназначен для решения задач машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений и рендеринга».
К этому заявлению на рынке отнеслись очень серьезно. Ведь по сути сделана заявка против ускорителя NVIDIA A100 Tensor Core, который оснащен ядрами FP64 CUDA на архитектуре Ampere.
Напомним, что AMD недавно заявила при анонсе графической архитектуры RDNA 2, что в сегменте high end продуктов она уже догнала NVIDIA с точки зрения производительности таких систем. Поэтому заявление о готовности конкурировать с A100 Tensor Core, выпустив Instinct MI100, делает ситуацию очень интригующей.
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