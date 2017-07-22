Британская компания ARM анонсировала создания концепта процессора Cortex-A78C для постоянно включенных мобильных систем, ноутбуков. При его разработке большое внимание было уделено вопросам масштабирования и безопасности.
Основные идеи, которые ARM вкладывает в свои мобильные и встроенные процессоры следующего поколения, были анонсированы в мае прошлого года. Тогда же ARM представила и свой первый образец - концепты процессора Cortex-A78 и сопутствующего графического процессора Mali-G78. Эти модели предназначались в первую очередь для применения в составе мобильных устройств. ARM тогда заявила, что собирается продолжать развитие в выбранном направлении и собирается предложить в будущем свои варианты для других вычислительных ниш.
Например, позднее появилась модель Cortex-A78AE для автомобильных компьютеров. Теперь еще одна новая модель - Cortex-A78C для постоянно включенных мобильных систем. Главное отличие новой модели - большое внимание, которое было уделено вопросам, связанным с эксплуатацией в режиме постоянного включения.
Среди других ключевых отличий нового концепта мобильного процессора ARM является то, что компания предлагает 8- и 6-ядерные конфигурации. Новые модели будут строиться в основном на базе крупных вычислительных ядер, чем они отличаются от мобильных версий для смартфонах, оснащаемых большим количеством ядер big.LITTLE. Предусмотрено также увеличение объема кэш-памяти третьего уровня (8 Мбайт). В итоге это позволит процессору обрабатывать «тяжелые», многопоточные рабочие нагрузки, которые уже не могут «тянуть» мобильные процессоры, ориентированные на применение в составе даже самых мощных игровых смартфонов.
Конечно, новые процессоры ARM можно использовать также для игровых моделей, особенно в сочетании с Mali-G78. Однако ARM постаралась уйти от этого стереотипа и оснастила новый Cortex-A78C улучшенными средствами безопасности (данных и устройств). Такие функции более востребованы для мобильных компьютеров (ноутбуков), используемых в корпоративных и офисных сценариях.
Необходимо отметить, что ARM не производит и не продает свои процессоры напрямую. Компания продает лицензии на дизайн и интеллектуальную собственность для создания чипов. Заинтересованные партнеры-производители должны лицензировать эти решения и сами встраивать их в свои новые технологии и готовую продукцию.
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