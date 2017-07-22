Компания Canon Europe анонсировала выпуск мощной универсальной камеры нового поколения ML 105 EF. Новинка отличается чрезвычайно высокой светочувствительностью, которая может доходит до ISO 4 500 000. Это позволяет проводить цветную съемку при освещенности менее 0,0005 люкс. Даже в условиях практически полной темноты полнокадровый CMOS-датчик 35 мм с разрешением 2,07 Мпикс способен получать резкие кадры с низким уровнем шума.
Камера ML 105 EF - это продолжение успешных традиций, основу которых заложила предыдущая модель - Canon ME20F SH, выпущенная в 2015 году. Ее высокое качество съемки при слабом освещении сделало ее успешной на рынке, особенно после получения премии «Эмми», сделавшей ее особенно популярной. Теперь эстафету продолжает новая камера Canon ML 105 EF, которая позволяет делать снимки с разрешением Full HD (1080p) при тех же экстремальных условиях низкой освещенности. Новая модель на 50% меньше и на 30% легче, чем популярная ME20F-SH.
Высокая компактность и легкий вес полезны для длительных видеонаблюдений. Эта камера позволяет уверенно вести ночную съемку, получать четкое изображение при длительном наблюдении за дикой природой или другими объектами. Благодаря прочной противоударной конструкции, камера защищена от попадания внутрь пыли и влаги, позволяя использовать ее даже в экстремальных условиях.
Предыдущая модель - Canon ME20F SH, выпущенная в 2015 году
Представленная камера легко интегрируется в существующие системы и представляет собой один из четырех вариантов модели, оснащенный разъемом SDI и байонетом Canon EF, который предоставляет системным интеграторам широкий выбор объективов для решения различных съемочных задач. Кроме того, камера защищена от вибраций и ударов, а надежные разъемы ODU позволяют легко отсоединять кабели, чтобы быстро собирать оборудование после съемки.
Размеры камеры ML 105 EF - 76 x 76 x 112 мм, а вес -- всего 800 грамм. Новинку можно использовать как в засушливой пустыне, так и в очень дождливой местности; диапазон выдерживаемых температур составляет от экстремальных -20 °C до более чем +50 °C.
Помимо ML 105 EF, в модельный ряд войдут еще три легких универсальных камеры: ML 100 EF, ML 100 M58 и ML 105 M58.
Главный вопрос - вопрос цены. Производитель пока не называл ее. Но очевидно, что цена такой уникальной камеры не может быть маленькой. Например, ее предшественника камеру ME20F SH можно купить за 1,5 млн руб. Осталось дождаться, когда производитель назовет цену для новой модели.
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