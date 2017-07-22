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Apple предупреждает: MagSafe может повреждать магнитные карты и стирать данные с магнитных пропусков

04 ноября 2020, 21:41




При недавнем анонсе новой серии смартфонов iPhone 12 компания Apple представила дополнительные аксессуары MagSafe, включая одноименное беспроводное зарядное устройство. Было объявлено, что теперь все модели iPhone 12 можно быстро заряжать беспроводным методом с помощью зарядного устройства MagSafe 15 Вт. Однако теперь Apple обновила информацию на странице технической поддержки, где появились разъяснения по некоторым особенностям при использовании нового зарядного устройства, о которых не сообщалось при анонсе.

Первая особенность касается поддержки беспроводной быстрой зарядки на 15 Вт для всех смартфонов серии iPhone 12. Оказалось, что модели iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max действительно поддерживают беспроводную зарядку с указанной мощностью, но младшая модель iPhone 12 mini будет заряжаться на мощности не выше 12 Вт. Указано, что для зарядки iPhone 12 mini адаптер поддерживает режим минимум 9 В / 2,03 А. Для более старших моделей (iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max) его режим выше: 9 В / 2,56 А.

Apple предупреждает: MagSafe может повредить магнитные карты и стирать данные с магнитных пропусков


Кроме этого, сообщается, что аксессуары Lightning (например, наушники, совместимые с зарядным устройством MagSafe) будут заряжаться с мощностью до 7,5 Вт. Это отвечает стандартному режиму беспроводной зарядки Qi, а не MagSafe.

На странице Apple также сообщается, что зарядное устройство MagSafe может иногда нагреваться. «Как и в случае с другими беспроводными зарядными устройствами, ваш iPhone или зарядное устройство MagSafe могут немного нагреваться во время зарядки iPhone. Чтобы продлить срок службы батареи, если она станет слишком горячей, программное обеспечение может ограничить зарядку выше 80%».

В связи с изложенным, Apple рекомендует перед началом процесса зарядки удалить все кредитные карты, магнитные пропуска, идентификационные карты (паспорта) или брелоки, которые могут оказаться между iPhone и зарядным устройством MagSafe. Как предупреждает Apple, процесс беспроводной зарядки MagSafe может повредить магнитные полосы или чипы RFID в названных картах.

Кроме того, если одновременно используются зарядное устройство MagSafe и разъем Lightning, то фактическая зарядка будет осуществляться через Lightning. Если же попытаться заряжать с помощью зарядного устройства MagSafe устройство, которое не является совместимым с технологией MagSafe Qi, то мощность зарядки будет снижена, хотя время зарядки может оказаться меньше, чем у обычного зарядного устройства Qi.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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