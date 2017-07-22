NASA сумела восстановить контакт с автоматической космической станцией Voyager 2 после почти восьми месяцев отсутствия связи. Ранее радиосвязь была физически невозможной из-за проведения работ по модернизации антенного комплекса Deep Space Station 43 (DSS43) в Австралии. Наконец после их завершения 29 октября был отправлен радиосигнал в сторону Voyager 2, который успешно выполнил направленные ему команды и отправил обратно сигнал с подтверждением.
Космическая станция Voyager 2, запущенная 43 года назад, находится в настоящее время на расстоянии более 18,8 млрд км от Земли. Аппарат работает на ядерном источнике энергии, поэтому его работоспособность еще сохранится на протяжении нескольких лет. Аппарат сможет отправлять данные о внешней части гелиосферы на окраине Солнечной системы.
70-метровая наземная станция дальней космической связи DSS43 является частью сети изучения дальнего космоса NASA (DSN), состоящая из трех наземных станций. Они расположены в Голдстоун (Калифорния), рядом с Мадридом (Испания) и Канберрой (Австралия). Благодаря такому комплексу, NASA может круглосуточно поддерживать связь с различными космическими миссиями. Однако в настоящее время связь с Voyager 2 не поддерживают станции в Испании и США. Связь доступна только через станцию DSS43.
Односторонняя связь возникла после того, когда Voyager 2 пролетел в 1989 году над самым большим спутником Нептуна - Тритоном. В результате маневра аппарат пересек северный полюс планеты и затем по траектории ушел слишком далеко к югу от плоскости эклиптики. В результате теперь Voyager 2 виден только в южном полушарии и не виден в Голдстоуне и Мадриде.
В то же время на станции DSS43 с марта начались работы по серьезной модернизации радиотелескопа. Обновление включает установку двух новых передатчиков и улучшенного оборудования для управления нагревом и охлаждения, оборудования для электропитания и дополнительной электроники. Планируется, что DSS43 вернется к режиму полной эксплуатации в феврале 2021 года.
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