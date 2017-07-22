РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

LG ведет разработку раздвижного смартфона LG Rollable

05 ноября 2020, 08:56




Как стало известно, в LG существует экспериментальное подразделение, которое работает над созданием инновационного раздвижного смартфона с OLED-дисплеем. Ожидается, что он будет выпущен в следующем году. По самым последним слухам, новое устройство должно появиться в марте.

LG собирается дать своему уникальному телефону название LG Rollable, стараясь максимально передать смысл его отличительной особенности. Это стало известно после того, как в EUIPO (Ведомство по регистрации интеллектуальной собственности в ЕС) была подана заявка на товарный знак LG Rollable. Рынок оценил этот подход по достоинству: «просто и по делу». Сразу возникли аналогии с «Galaxy Fold», где тоже «просто и по делу». Плюс еще могут добавить «Z» и «5G».

LG ведет разработку раздвижного смартфона под названием LG Rollable


Заявка была подана в Мюнхене от заявителя, который ранее уже подавал другие заявки от имени LG, в том числе LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll и LG Roll Canvas.

В заявке на товарный знак упоминается, что этот смартфон может поддерживать стилус.

О том, что такая разработка необычного смартфона ведется, LG сообщали еще в сентябре, во время презентации LG Wing. По всей видимости, речь идет о смартфоне, у которого будет раздвижной дисплей. Это позволит существенно менять форм-фактор смартфона, сохраняя его компактность при ношении и удобство при использовании.

LG ведет разработку раздвижного смартфона под названием LG Rollable


Вместе с тем, в сети уже появились рекламные изображения будущего смартфона. Эксперты сразу отметили, что эти рендеры не являются официальными, и пока не было прямых утечек, которые позволяли бы сделать рендеры с реальных прототипов. Они созданы на основе творческого осмысления, как бы мог выглядеть такой телефон.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Владельцы iPhone 12 Pro будут предупреждены о нарушениях социальной дистанции окружающими
  • Тест 120-Вт быстрой зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra выявили неожиданные секреты
  • Google Pixel 6 могут представить уже в марте 2021 года
  • Новый iPhone 13: первые слухи о флагмане следующего года
  • Oppo готовит смартфон с премиальным чипсетом Snapdragon 870

    • следующая новость
    Canon представила RF-модели популярных объективов: «полтинник» EF 50mm STM и телезум 70-200mm IS USM

    предыдущая новость
    NASA восстановила управляемость Voyager 2 на расстоянии 18,8 млрд км

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала
    Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 ноября, 2020

    Дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже известен

    Canon представила RF-модели популярных объективов: «полтинник» EF 50mm STM и телезум 70-200mm IS USM

    LG ведет разработку раздвижного смартфона LG Rollable

    4 ноября, 2020

    NASA восстановила управляемость Voyager 2 на расстоянии 18,8 млрд км

    Apple предупреждает: MagSafe может повреждать магнитные карты и стирать данные с магнитных пропусков

    Камера Canon ML 105 EF позволяет снимать в полной темноте, как ее легендарный предшественник ME20F-SH

    ARM анонсировала концепт Cortex-A78C - процессор для постоянно включенных ноутбуков

    В середине ноября AMD анонсирует «самый быстрый в мире» FP64-ускоритель Instinct MI100 на базе CDNA

    При заказе в ноябре товаров с Amazon можно получить их в праздничной упаковке Mario

    Apple Siri вместе с Instagram попытались сорвать выборы Президента США

    Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X разогнали практически вдвое от номинала - до 5,90 ГГц

    3 ноября, 2020

    iiyama анонсировала 24-дюймовый IPS-монитор ProLite FHD со встроенной док-станцией USB-C

    Полиция признала существование NCRFRILS - национальной картотеки изображений лиц граждан США

    В Германии создана установка SAMMI для обнаружения посторонних предметов внутри продуктов питания

    «И кое что еще...»: Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах

    Walmart отказывается от роботизации в своих магазинах и возвращает людей взамен роботов

    Цены на микросхемы флэш-памяти DRAM и NAND резко упали

    MIT ведет разработку подводной системы навигации, аналогичной GPS

    Snapdragon 875 превосходит Kirin 9000 по мощности CPU при равной производительности GPU

    LG Display будет поставлять mini-LED панели для планшетов iPad Pro нового поколения

    ССЫЛКИ