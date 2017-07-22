Как стало известно, в LG существует экспериментальное подразделение, которое работает над созданием инновационного раздвижного смартфона с OLED-дисплеем. Ожидается, что он будет выпущен в следующем году. По самым последним слухам, новое устройство должно появиться в марте.
LG собирается дать своему уникальному телефону название LG Rollable, стараясь максимально передать смысл его отличительной особенности. Это стало известно после того, как в EUIPO (Ведомство по регистрации интеллектуальной собственности в ЕС) была подана заявка на товарный знак LG Rollable. Рынок оценил этот подход по достоинству: «просто и по делу». Сразу возникли аналогии с «Galaxy Fold», где тоже «просто и по делу». Плюс еще могут добавить «Z» и «5G».
Заявка была подана в Мюнхене от заявителя, который ранее уже подавал другие заявки от имени LG, в том числе LG The Roll, LG Double Roll, LG Dual Roll, LG Bi-Roll и LG Roll Canvas.
В заявке на товарный знак упоминается, что этот смартфон может поддерживать стилус.
О том, что такая разработка необычного смартфона ведется, LG сообщали еще в сентябре, во время презентации LG Wing. По всей видимости, речь идет о смартфоне, у которого будет раздвижной дисплей. Это позволит существенно менять форм-фактор смартфона, сохраняя его компактность при ношении и удобство при использовании.
Вместе с тем, в сети уже появились рекламные изображения будущего смартфона. Эксперты сразу отметили, что эти рендеры не являются официальными, и пока не было прямых утечек, которые позволяли бы сделать рендеры с реальных прототипов. Они созданы на основе творческого осмысления, как бы мог выглядеть такой телефон.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".