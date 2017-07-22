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Canon представила RF-модели популярных объективов: «полтинник» EF 50mm STM и телезум 70-200mm IS USM

05 ноября 2020, 10:34




Компания Canon анонсировала выпуск двух, самых популярных в своей линейке объективов серии EF, но теперь с байонетом RF. Первый - это RF-версия знаменитого «полтинника» - универсального объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM, который идеально подходит для фотографов-любителей, переходящих на систему EOS R. Этот объектив предназначен, в первую очередь, для съемки портретов и пейзажей в любое время суток.

Второй объектив - это RF-версия телезума RF 70-200mm F4L IS USM, который представляет собой продолжение знаменитой серии L - коротких и легких сменных объективов с диафрагмой f/4. Этот объектив предназначен как для любителей, так и для профессионалов, который ценят производительность, гибкость в использовании и компактный дизайн. Объектив подходит для разножанровых фотографий: от дикой природы и спортивных соревнований до съемок в путешествиях и портретов.

По данным Canon, оба объектива полностью переработаны по сравнению со своими предшественниками EF. В них применена новая формула линз, они оснащены элементами с улучшенными конструкционными особенностями. В то же время сохранена «родословность», которая сделала популярными конкретную серию.

Объектив RF 70-200mm F4L IS USM

Новый объектив Canon 70-200 мм f/4 состоит из 16 элементов в 11 группах, включая четыре линзы UD, которые помогают уменьшить хроматическую аберрацию. Оптический стабилизатор имеет три настройки и до пяти ступеней коррекции дрожания, а также до 7,5 ступеней подавления вибрации в сочетании со стабилизацией в корпусе камер R5 или R6.

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM


Новый телеобъектив Canon на 11% легче и на 32% короче, чем версия EF. Благодаря этому, он станет более удобным в путешествиях. Даже при максимальном увеличении он остается компактным, что удивительно для зум-телеобъектива с диафрагмой f/4.

Отмечается, что многие его внутренние элементы теперь расположены таким образом, что стали значительно ближе к корпусу камеры. Это должно облегчить работу с объективом за счет лучше сбалансированного веса.

Среди важных особенностей объектива RF 70-200mm F4L IS USM называются покрытие Air Sphere, четыре ультранизкодисперсионные (UD) линзы и уменьшенное расстояние фокусировки (0,6 м), что позволяет повысить качество снимков. Благодаря 9-лепестковой диафрагме с постоянным значением f/4, обеспечивается высокая детализация изображений и сохранение высокой резкости по всей площади кадра даже при максимальном увеличении.

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM


Объектив RF 70-200mm F4L IS USM оснащен также системой оптической стабилизации изображения, компенсирующей 7,5 ступеней экспозиции при использовании с камерой EOS R5 или EOS R6, что позволит делать четкие снимки в интенсивном темпе даже в условиях недостаточного освещения.

В объективе установлено два независимых моторчика Nano USM, которые обеспечивают высокий уровень высокоскоростной автофокусировки для фото и видео. Он был достаточно быстрый и у предшественника, а теперь стал еще быстрее.

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM

Телезум Canon RF 70-200mm F4L IS USM


Новый объектив также включает в себя элемент управления плавающим фокусом, который управляет двумя группами линз по отдельности при использовании двух вышеупомянутых двигателей Nano USM. Элемент объектива с плавающим фокусом сокращает расстояние фокусировки и помогает уменьшить дыхание, обеспечивая быструю, стабильную и надежную работу.

Объектив оснащен реверсивной блендой для компактного хранения

Объектив RF 70-200mm f / 4 L IS USM будет доступен к середине декабря по цене 1599 долларов (127 600 руб.).

Объектив RF 50mm f / 1.8 STM

Модель RF 50mm F1.8 STM продолжает популярную серию «полтинника» Canon. Доступный по цене, изящный «полтинник» дошел до крепления RF. Он был немного переоборудован, чтобы работать специально с беззеркальными камерами Canon. Теперь он получился очень компактным: меньше, чем версия EF и адаптер крепления вместе взятые. Как и другие объективы серии RF, эта модель позволяет снимать высококачественные фотографии и видео, занимая совсем мало места в багаже.

Первым визуально заметным изменением является настраиваемое кольцо управления, которое позволяет настраивать компенсацию экспозиции, выдержку, диафрагму или ISO. Дополнительно есть переключатель, позволяющий регулировать фокусировку.


«Полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM

«Полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM


Стандартный угол поля зрения 50 мм и широкая диафрагма f/1.8 объектива RF 50mm F1.8 STM обеспечивают обзор, близкий к тому, что видит человек. Благодаря этому, портретные фотоснимки получаются естественными в самых разных ситуациях.

Модель RF 50mm F1.8 STM оснащена новейшей оптической системой: высокоточные асферические линзы обеспечивают отличное качество изображения даже при максимальной диафрагме, позволяя выделять объект съемки на размытом фоне и делать снимки в условиях низкой освещенности.

«Полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM

«Полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM



Минимальное расстояние фокусировки объектива RF 50mm F1.8 STM составляет 0,3 м. Это на 5 см ближе, чем у существующей модели EF, благодаря чему можно делать снимки с малой глубиной резкости с еще меньшего расстояния.

7-лепестковая круглая диафрагма сохранилась такой же, как была у объектива EF 50mm F1.8. Она позволяет размывать фон или объекты на переднем плане, а также получать красивый эффект боке. Покрытие Super Spectra обеспечивает цветовой баланс и эффективно устраняет блики, паразитные отражения и аберрации.

Этот объектив разработан под прицелом того, чтобы быть доступным, его цена составляет 200 долларов (16 000 руб.).



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