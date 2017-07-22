По слухам, выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, относящейся к младшей категории моделей на архитектуре Ampere, отложен до 2 декабря. В то же время эксперты ViseoCardz обнаружили изображения новой видеокарты, которую собирается выпустить компания Gigabyte. Речь идет о модели Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti OC.
Новая Gigabyte Eagle GeForce RTX 3060 Ti OC будет оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами. На снимках видно, что сама печатная плата видеокарты занимает относительно небольшую по размерам площадь. Ожидается, что модель будет отличаться заводским разгоном.
Согласно ранее появившимся данным, базовая модель RTX 3060 Ti будет иметь 4864 ядра CUDA, 152 ядра Tensor и 38 ядер RT. Объем памяти составит 8 Гбайт GDDR6. Эта память способна обеспечить скорость обмена на уровне 14 Гбит/с.
При таких характеристиках производительность будущей видеокарты должна быть близкой к RTX 2080 Super.
В такой конфигурации NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже не рассматривается как скромная младшая модель. Потенциально она может стать сильным предложением среднего уровня, учитывая большой запас мощности TDP в 180 Вт.
Ожидается, что видеокарта будет продаваться по цене около 400 долларов (32 000 руб.).
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