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Qualcomm подтвердил отправку заявки на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei

05 ноября 2020, 14:29




Стивен Молленкопф (Steven Mollenkopf), руководитель Qualcomm, подтвердил, что компания подала заявку на получение лицензии для предоставления прав на передачу китайской Huawei технологий и/или продуктов, созданных этой американской компанией. Это заявление было сделано во время брифинга, посвященного отчету компании за 2020 финансовый год.

Сообщается, что за последние несколько недель уже многие крупные компании, в том числе Intel, AMD, Samsung Display и Sony, получили разрешение от правительства США на продолжение совместных проектов с Huawei.

Qualcomm


В то же время отмечается, что в настоящее время Qualcomm подтвердил только отправку заявки, а не ее утверждение. Это еще не гарантирует получение лицензии. Помимо Qualcomm, утверждения заявки на лицензию сейчас ожидает также Samsung Electronics.

Это сообщение имеет огромное значение для китайской компании, которая в настоящее время прорабатывает различные варианты сохранения своего бизнеса на плаву. Введение новых ограничений уже угрожает ее выживанию.

Согласно отчетам, к настоящему времени заявки на получение специальной лицензии от Правительства США для продолжения права на ведение бизнеса с Huawei уже подали более 300 компаний. Из них около трети уже получили соответствующие лицензии.

В то же время недавно стало известно, что США предоставляют компаниям лицензии, если компоненты, поставляемые Huawei, никак не связаны с бизнесом вокруг развития и поддержки сетей 5G.



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