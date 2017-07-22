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В TSMC отмечают резкий рост спроса в 4 квартале 2020 года на покупку их технологий 28 нм

05 ноября 2020, 16:14




Согласно отчету DigiTimes, тайваньская компания TSMC, один из ведущих в мире производителей полупроводниковых изделий, отмечает резкий всплеск спроса на свои технологии полупроводникового производства по 28-нм нормам. ПО данным представителя компании, рост спроса в IV квартале этого года составит почти 100%.

Отмечается, что рост в основном происходит за счет китайских клиентов, которые заняты срочной перестройкой своих производственных заказов и оснащения своих производственных мощностей.

В TSMC отмечают резкий рост спроса в 4 кв. 2020 года на покупку их технологий 28 нм


Причиной резкого спроса на 28 нм технологии называют обострившуюся в последнее время технологическую торговую войну между США и Китаем, которая заставила китайский рынок срочно пересматривать свои планы и проекты партнерства. Приняв постановление, запрещающее использование американских технологий, администрации США удалось помешать многим компаниям производить новейшие продукты.

В результате произошла массовая потеря части клиентской базы. Теперь многие компании, занимающиеся разработкой полупроводниковых продуктов, были вынуждены перейти на решения, которые применялись ранее.

Следует также отметить, что в России также крайне заинтересованы в использовании технологий именно уровня 28 нм. С этой целью в России запущена правительственная программа на 5 лет - с декабря 2017 года по 2022 год, в рамках которой в стране должны быть освоены технологии 28 нм.

В рамках этого российского государственного проекта планировалось закупить технологию 28 нм у одного из иностранных партнеров. Среди обладателей такой технологии указывались тайваньские компании TSMC и UMC, а также европейская STMicroelectronics. Позднее стало известно, что российские 4- и 8-ядерные процессоры МЦСТ стали выпускаться именно на мощностях TSMC.

Предполагается, что первое 28-нм производство в России появится на базе завода «Микрон» в 2022 году. Другой вариант развития предусматривал строительство новой полупроводниковой фабрики в России, но это увеличивало бы срок реализации проекта примерно на 2 года - до 2024 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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