Компания Oppo до сих пор еще не выпустила своего складного смартфона, но есть признаки того, что компания собирается сделать это. Как стало известно, недавно Oppo подала сразу четыре разных патентных заявки с различными конструкциями смартфонов, которые могут складываться, используя свою уникальных конструкцию.
Все заявки были поданы в Патентное ведомство Японии (JPO) 11 мая 2020 года от имени Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd. Информация о них стала публичной после полученного одобрения и публикации, которая состоялась 2 ноября 2020 года.
Патент 1
В этом патенте подробно описана конструкция с двумя петлями и шестью дисплейными блоками. Телефон складывается внутрь. Благодаря двум петлям, телефон можно сложить полностью или пополам.
Внизу спереди находится двойная камера со светодиодной вспышкой. Задняя часть трубки не имеет никаких функциональных элементов.
Патент 2
В этом патенте дизайн устройства также выстроен на использовании двух петель и шести секций. Тройная камера со светодиодной вспышкой расположена на задней панели телефона, а не на передней панели.
Это - единственная конструкция из четырех секций, которая складывается как внутрь, так и наружу. Верхняя часть телефона складывается внутрь, а нижняя часть наружу.
В результате можно складывать одновременно за обе петли, что позволяет легко носить такой телефон в кармане.
Патент 3
В отличие от первых двух патентов, в этом конструкции используется всего восемь секций, но количество петель все равно остается двумя. Что интересно, у этой модели нет фотокамер. Возможно, подразумевается, что в этом случае будут применяться подэкранные камеры?
Что касается направления складывания, то обе петли позволяют складывать наружу.
Патент 4
Последний патент аналогичен предыдущему, но с двумя отличиями. Этот дизайн также предусматривает наличие двух петель и восьми секций.
Однако он предусматривает, что смартфон должен складываться внутрь, а также оснащен тройной камерой на задней панели вместе со светодиодной вспышкой.
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