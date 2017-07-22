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В 2021 году появятся смартфоны с быстрой зарядкой на 200 Вт и более

05 ноября 2020, 20:13




Еще не наступили предновогодние дни, когда эксперты любят делиться своими прогнозами на будущий год, а известный сетевой знаток, выступающий под именем Digital Chat Station, уже выступил со своими слухами, отражающими, что интересного ждет рынок смартфонов в будущем году.

Прежде всего - это появление смартфонов с быстрой зарядкой на 200+ Вт. Помимо высокой мощности зарядки, многих сразу заинтересовал вопрос, сколько же времени потребуется на полную зарядку смартфона. Однако эти данные остались в тайне.

Но эксперты также заинтересовались тем, что очевидно при такой высокой мощности зарядки будет непременно выделяться большой избыток тепла во время зарядки. Как результат, это может привести к повышенной скорости последующей разрядки аккумулятора по сравнению с другими, более медленными, системами быстрой зарядки. Удалось ли производителям решить эти проблемы или нет, пока неизвестно.

В будущем году появятся смартфоны с быстрой зарядкой на 200+ Вт


Вторая новость, которой поделился Digital Chat Station, касалась планов выпуска давно ожидаемой модели складного смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Многие надеялись, что эта модель появится уже в начале будущего года. Но сегодня очевидно, что в ближайшее время эта модель не появится. Хотя это определенно плохая новость для поклонников бренда Mi, все же по слухам массовое производство складного дисплея для смартфонов Mi все же непременно начнется в следующем году.

Попутно это означает, что все больше производителей будут стремиться выпустить на рынок свои складные модели смартфонов, Этот форм-фактор будет постепенно завоевывать рынок. Более того, ряд компаний уже имеют патенты на складную конструкцию смартфонов. Это позволяет предположить, что такими разработками сейчас занимаются в Apple, Sony, LG.

Еще одна ожидаемая новинка будущего года - это распространение подэкранных селфи-камер. Многие производители собираются внедрить эту технологию в следующем году.

Свое намерение уже подтвердила компания Xiaomi, объявив, что работает над селфи-камерой под дисплеем. Это определенно дает возможность утверждать, что первый телефон Xiaomi со встроенной подэкранной камерой для селфи непременно появится в следующем году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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