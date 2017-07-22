Еще не наступили предновогодние дни, когда эксперты любят делиться своими прогнозами на будущий год, а известный сетевой знаток, выступающий под именем Digital Chat Station, уже выступил со своими слухами, отражающими, что интересного ждет рынок смартфонов в будущем году.
Прежде всего - это появление смартфонов с быстрой зарядкой на 200+ Вт. Помимо высокой мощности зарядки, многих сразу заинтересовал вопрос, сколько же времени потребуется на полную зарядку смартфона. Однако эти данные остались в тайне.
Но эксперты также заинтересовались тем, что очевидно при такой высокой мощности зарядки будет непременно выделяться большой избыток тепла во время зарядки. Как результат, это может привести к повышенной скорости последующей разрядки аккумулятора по сравнению с другими, более медленными, системами быстрой зарядки. Удалось ли производителям решить эти проблемы или нет, пока неизвестно.
Вторая новость, которой поделился Digital Chat Station, касалась планов выпуска давно ожидаемой модели складного смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Многие надеялись, что эта модель появится уже в начале будущего года. Но сегодня очевидно, что в ближайшее время эта модель не появится. Хотя это определенно плохая новость для поклонников бренда Mi, все же по слухам массовое производство складного дисплея для смартфонов Mi все же непременно начнется в следующем году.
Попутно это означает, что все больше производителей будут стремиться выпустить на рынок свои складные модели смартфонов, Этот форм-фактор будет постепенно завоевывать рынок. Более того, ряд компаний уже имеют патенты на складную конструкцию смартфонов. Это позволяет предположить, что такими разработками сейчас занимаются в Apple, Sony, LG.
Еще одна ожидаемая новинка будущего года - это распространение подэкранных селфи-камер. Многие производители собираются внедрить эту технологию в следующем году.
Свое намерение уже подтвердила компания Xiaomi, объявив, что работает над селфи-камерой под дисплеем. Это определенно дает возможность утверждать, что первый телефон Xiaomi со встроенной подэкранной камерой для селфи непременно появится в следующем году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".