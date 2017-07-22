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Razer представила 13,4-дюймовый флагманский ноутбук Razer Book 13

05 ноября 2020, 22:11




Американская компания Razer анонсировала флагманский ноутбук премиум-класса Razer Book 13, ориентированный на неигровую аудиторию. Предусмотрена полная линейка новых моделей в различной комплектации на базе процессоров Intel Core i5 и Intel Core i7. Цены - от 1299,99 евро (121 300 руб.) и 1699,99 евро (158 600 руб.), соответственно.

Корпус Razer Book 13 изготовлен из цельного алюминиевого блока. Это делает его очень прочным. В качестве оформления дизайна выбран ртутно-белый цвет, что создает ощущение «космического» гаджета. Ноутбук весит менее 1,36 кг, а его толщина составляет всего 15 мм. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой Razer Chroma RGB для каждой клавиши, что делает его похожим на геймерский хай-энд.

Razer представила 13,4-дюймовый флагманский ноутбук Razer Book 13


Razer Book 13 будет оснащаться процессором Intel Core i5 или Intel Core i7, улучшенной интегрированной графикой Iris Xe, он будет иметь до 16 Гбайт оперативной памяти и до 512 Гбайт основной памяти на базе SSD. Сообщается, что для гарантии бесшумной работы под нагрузкой, Razer добавила внутри ноутбука уникальное решение для его внутреннего охлаждения.

Что касается дисплея, то Razer Book 13 оснащен специально откалиброванным 13,4-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и соотношением сторон 16:10. Такой почти безрамочный дисплей будет доступен в нескольких конфигурациях: от Full HD+ без сенсорного экрана до конфигурации с сенсорным экраном UHD+. В моделях с сенсорным дисплеем будет установлено стекло Gorilla Glass 6 с антибликовым покрытием.

Для видеозвонков Razer добавила веб-камеру HD с массивом из четырех микрофонов. Аутентификация Windows Hello будет поддерживаться также через камеру.

Для подключения Razer Book 13 предоставляет два порта Thunderbolt 4 (USB-C), порт USB-A 3.2 Gen 2, комбинированный порт 3,5 мм, полноразмерный порт HDMI 2.0 и слот для карт памяти microSD.

Звуковая поддержка выстроена на базе двух динамиков, расположенных по обе стороны от клавиатуры. Имеется также интеллектуальный усилитель звука и THX Spatial Audio, что создает насыщенный объемный звук с круговым охватом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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