Некоммерческая организация PCI Special Interest Group (PCI-SIG), занимающаяся с 2000 г. Задачами развития и управления стандартами передачи данных, основанными на шине PCI, подтвердила официальный выпуск для участников организации новой версии 0.7 спецификации PCIe 6.0. В прошлом PCI-SIG ратифицировала стандарт PCIe 5.0 и планирует выпустить полную спецификацию PCIe 6.0 в 2021 году.
Переход на PCIe 6.0 обеспечит удвоение скорости передачи данных, что является уже нормой для перехода стандарта PCIe в новое поколение. Соответственно, новый стандарт PCIe 6.0 будет означать двукратный рост скорости передачи данных по сравнению с PCIe 5.0, четырехкратный рост по сравнению с PCIe 4.0 и 8-кратное увеличение скорости по сравнению с обычным стандартом PCIe 3.0.
Отмечается также, что сроки выпуска новых версий спецификации PCIe постепенно сокращаются. Так, стандарт PCIe 3.0 был выпущен в 2010 году, за ним последовал PCIe 4.0, который появился через семь лет в 2017 году. Период ожидания выхода следующего стандарта PCIe 5.0 составил уже два года; он появился в 2019 году. Вход PCIe 6.0 намечен на 2021 год, т.е. срок его ожидания составит три года.
Стандарт PCIe 6.0 ориентирован на потребности будущих устройств на рынке настольных компьютеров и корпоративного сектора, где будут использоваться сетевые карты Ethernet с пропускной способностью 800 Гбит/с.
Фактические устройства, соответствующие стандарту PCIe 6.0, появятся на рынке ПК не раньше 2023 или 2024 годов.
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