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Революционно новая мобильная ОС Origin от Vivo будет анонсирована 19 ноября

06 ноября 2020, 09:04




Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, официально подтвердила, что компания собирается анонсировать совершенно новую операционную систему под названием Origin. Ее презентация состоится 19 ноября во время ежегодной конференции разработчиков Vivo.

Слоганом новой ОС будет фраза "Brave new World", которую можно перевести и как «О, дивный новый мир!», и как «Отважно шагаем в новый мир!».

Vivo объявит 19 ноября о создании революционно-новой мобильной ОС Origin


Сообщается, что будущая мобильная ОС Origin будет кардинально отличается от нынешней ОС FuntouchOS, причем не только на уровне интерфейса, а и на уровне технической реализации и поддержки. Вероятно, Origin будет работать на всех устройствах Vivo, которые компания собирается выпускать в будущем.

Хотя другой информации о новой ОС Origin практически нет, но ранее ходили слухи, что она позволит пользователям легко переключаться между стандартной ОС Android и сильно видоизмененной ОС Origin.

Ожидается, что на предстоящем ивенте компания не только раскроет основные моменты и ключевые функции своей новой разработки, но и прольет свет на то, как планируется осуществлять переход ранее выпущенных смартфонов Vivo, работающие на FuntouchOS, до Origin OS в ближайшем будущем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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