Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, официально подтвердила, что компания собирается анонсировать совершенно новую операционную систему под названием Origin. Ее презентация состоится 19 ноября во время ежегодной конференции разработчиков Vivo.
Слоганом новой ОС будет фраза "Brave new World", которую можно перевести и как «О, дивный новый мир!», и как «Отважно шагаем в новый мир!».
Сообщается, что будущая мобильная ОС Origin будет кардинально отличается от нынешней ОС FuntouchOS, причем не только на уровне интерфейса, а и на уровне технической реализации и поддержки. Вероятно, Origin будет работать на всех устройствах Vivo, которые компания собирается выпускать в будущем.
Хотя другой информации о новой ОС Origin практически нет, но ранее ходили слухи, что она позволит пользователям легко переключаться между стандартной ОС Android и сильно видоизмененной ОС Origin.
Ожидается, что на предстоящем ивенте компания не только раскроет основные моменты и ключевые функции своей новой разработки, но и прольет свет на то, как планируется осуществлять переход ранее выпущенных смартфонов Vivo, работающие на FuntouchOS, до Origin OS в ближайшем будущем.
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