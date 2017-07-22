На рынке мобильных платформ, где сейчас царит двоевластие iOS и Android, похоже, не стоит ждать спокойствия. Возмутителем и искателем новой ниши выступит компания HMD Global. Она определенно не готова следовать только фарватеру Android и готова возродить собственную нишу, опираясь на прошлые достижения смартфонов Nokia.
Признаком возрождения уже стал выпуск «бананового» телефона Nokia 8110 - продолжателя классических традиций, но с набором новых функций. Этот процесс будет продолжен.
Как стало известно, уже в этом месяце HMD Global собирается выпустить два новых телефона в «классическом» стиле: Nokia 6300 и Nokia 8800. Они будут похожи на популярные до сих пор «классические» Nokia, но помимо этого будут оснащены некоторыми современными возможностями, начиная с поддержки сетей 4G, которой не было во время выпуска оригинальных моделей в прошлом.
Nokia 6300 4G версии 2020 года - это классический, компактный «кирпичик», который будет поставляться в нескольких цветовых вариантах оформления. Эксперты отметили, что оригинал выпускался в металлическом корпусе, благодаря которому он был «неубиваемым и очень прочным». Сохранится ли традиция, или новый аппарат будет выпущен в «пластике»? Ответ пока неизвестен.
Вторая модель из «прошлого» - это Nokia 8000 4G. Поскольку такой модели не было в истории, эксперты считают, что в основу разработки лег прототип на базе Nokia 8800. Этот телефон в свое время относился к числу наиболее стильных. Это была одна из премиальных моделей Nokia с корпусом из нержавеющей стали и дисплеем с высокой устойчивостью к царапинам. У него был выдвижной механизм, который позволял открывать клавиатуру T9, находящуюся под экраном.
Сообщается, что оба телефона будут иметь много общих характеристик, несмотря на разницу в дизайне и конструкции. Данные о выборе процессора пока отсутствуют, но известно, что он будет одноядерным и будет работать вместе с 512 Мбайт ОЗУ и 4 Гбайт встроенной основной памяти.
Если привыкшие к аппетитам Android пользователи сразу возразят, что этого «хозяйства» мало для нормальной работы смартфона, то HMD Global подготовила для них 100% парирующий удар: в новых телефонах будет использоваться собственная мобильная ОС KaiOS.
Точная дата анонса телефонов пока неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ноябре. Этот вывод был сделан на основании того, что HMD собирается провести в этом месяце крупное мероприятие. На нем будут также анонсированы два новых смартфона на базе Android: Nokia 7.3 5G и более дорогой Nokia 9.3 PureView.
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