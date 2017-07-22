Вчера в Пекине начала свою работу ежегодная Конференция разработчиков Mi (MIDC 2020) компании Xiaomi. Компания представила на ней ряд новых технологий для смартфонов, включая технологию выдвижной телескопической камеры, а также ряд программных улучшений в области IoT и виртуального помощника XiaoAI, который «вырос» уже до версии 5.0.
Но больше всего внимание участников привлекло к себе заявление, сделанное генеральным директором Xiaomi Лэем Цзюном. Выступая с программной речью «Технологии для жизни», он отметил, что главной причиной, обеспечившей достижение исключительных показателей в росте бренда с точки зрения его технологического развития, особенно в области развития камер, стали постоянные инвестиции, которые делает компания в исследования и разработки, а также поиск и набор талантов.
Лэй Цзюнь сообщил, что Xiaomi продолжит вкладывать большие средства в человеческие ресурсы и впредь и собирается нанять в 2021 году более 5000 новых инженеров.
«Мы считаем, что люди - основа любых инноваций. Укрепляя свою технологическую компетенцию, мы всегда должны начинать с поиска лучших людей. В настоящее время в команде Xiaomi насчитывается более 10 000 талантливых инженеров. Мы планируем привлечь еще 5 000 новых сотрудников в 2021 году, несмотря на глобальную пандемию», - заявил Лэй Цзюнь.
Необходимо отметить, что Xiaomi - относительно молодая компания, она существует всего 10 лет. Рост компании за такое короткое время в основном стал возможным благодаря огромным инвестициям в НИОКР, включая человеческие ресурсы. Только в этом году Xiaomi выделила более 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов) в свой фонд исследований и разработок и в настоящее время входит в число 20 крупнейших китайских компаний по инвестициям в эту сферу.
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