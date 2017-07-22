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MIDC 2020: Xiaomi увеличит штат инженеров на 50% в 2021 году

06 ноября 2020, 12:50




Вчера в Пекине начала свою работу ежегодная Конференция разработчиков Mi (MIDC 2020) компании Xiaomi. Компания представила на ней ряд новых технологий для смартфонов, включая технологию выдвижной телескопической камеры, а также ряд программных улучшений в области IoT и виртуального помощника XiaoAI, который «вырос» уже до версии 5.0.

MIDC 2020: Xiaomi увеличит штат инженеров на 50% в 2021 году


Но больше всего внимание участников привлекло к себе заявление, сделанное генеральным директором Xiaomi Лэем Цзюном. Выступая с программной речью «Технологии для жизни», он отметил, что главной причиной, обеспечившей достижение исключительных показателей в росте бренда с точки зрения его технологического развития, особенно в области развития камер, стали постоянные инвестиции, которые делает компания в исследования и разработки, а также поиск и набор талантов.

Лэй Цзюнь сообщил, что Xiaomi продолжит вкладывать большие средства в человеческие ресурсы и впредь и собирается нанять в 2021 году более 5000 новых инженеров.

«Мы считаем, что люди - основа любых инноваций. Укрепляя свою технологическую компетенцию, мы всегда должны начинать с поиска лучших людей. В настоящее время в команде Xiaomi насчитывается более 10 000 талантливых инженеров. Мы планируем привлечь еще 5 000 новых сотрудников в 2021 году, несмотря на глобальную пандемию», - заявил Лэй Цзюнь.

Необходимо отметить, что Xiaomi - относительно молодая компания, она существует всего 10 лет. Рост компании за такое короткое время в основном стал возможным благодаря огромным инвестициям в НИОКР, включая человеческие ресурсы. Только в этом году Xiaomi выделила более 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов) в свой фонд исследований и разработок и в настоящее время входит в число 20 крупнейших китайских компаний по инвестициям в эту сферу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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