Компания KIOXIA анонсировала выпуск твердотельных накопителей XD6 с поддержкой PCIe 4.0 для гипермасштабируемых ЦОДов. Впервые в отрасли они выпущены в форм-факторе EDSSF E1.S, что позволяет им отвечать специфическим требованиям, накладываемым на продукты для гипермасштабируемых решений. К их числу относится большой набор параметров, включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам, соответствующих спецификации "NVMe Cloud SSD Specification". Она была подготовлена в рамках проекта Open Compute Project (OCP), поддерживаемого Microsoft и Facebook.
Устройства KIOXIA линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c, они доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. При разработке новой серии XD6 принимались во внимание разнообразные требования, связанные с обеспечением согласованной производительности, низких значений задержки, высокой надежности при использовании в условиях круглосуточной эксплуатации в облачных ЦОДах.
В основе новых моделей применена память 3D TLC NAND. Новый контроллер поддерживает все функции, которые можно ожидать от чипа, совместимого с 1.3c. Это позволяет получить оптимизированное решение для гипермасштабирования, включая сквозную защиту данных, TCG, функции безопасности Opal, возможность выполнения мгновенного стирания данных (SIE), горячее подключение, сохранение расширенной информации о состоянии накопителя и аппаратную защиту от потери питания, достигаемую за счет установки на плате соответствующих конденсаторов.
Демонстрируемые XD6 характеристики позволяют рассматривать эти твердотельные накопители KIOXIA EDSFF E1.x как будущее для флеш-памяти, устанавливаемой в серверах облачных и гипермасштабируемых ЦОДов. Гибкий, эффективный, малый форм-фактор E1.S, использующий OCP "NVMe Cloud SSD Specification", заменяет бескорпусной форм-фактор M.2 и обеспечивает большую плотность, а также лучшую производительность, надежность и управление тепловыделением.
E1.S поддерживает функцию «горячей» замены для повышения удобства обслуживания, что является еще одним преимуществом по сравнению с M.2.
Новые накопители KIOXIA XD6 уже проходят тестирование в нескольких дата центрах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".