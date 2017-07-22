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Samsung выпустила ToF-датчик ISOCELL Vizion 33D, который может дебютировать уже в Galaxy S21

06 ноября 2020, 16:24




Компания Samsung выпустила ToF-датчик ISOCELL Vizion 33D ToF, служащий для точного определения расстояния до снимаемого объекта. Новый сенсор способен отслеживать не только относительно статичные, но и быстро движущиеся объекты, обеспечивая быструю автофокусировку и качественную реализацию эффекта боке.

Напомним, ToF-датчик (Time of Flight) - это специальный оптический сенсор, который формирует так называемое дальностное изображение (портрет), т.е. его пиксели отражают не цвет, а расстояние от сенсора до объекта съемки.

При работе нового датчика создается карта изображения с разрешением 640х480 пикселей, сформированная из расстояний от сенсора до объекта. Предусмотренный диапазон измерений расстояния - от 0,2 м до 5 м с погрешностью, не превышающей 1% для съемки внутри помещений и 2% - на улице. Датчик работает на частоте световой волны 940 мм, позволяет отслеживать объекты съемки с частотой 60 к/с.

Samsung выпустила ToF-датчик ISOCELL Vizion 33D, который может дебютировать уже на Galaxy S21


Новый ToF-датчик поддерживает 4-фазную демодуляцию. Именно благодаря этой особенности он способен успешно решать проблему съемки быстро движущихся объектов. Речь идет о возможности одновременного снятия приходящего светового сигнала на всех четырех его фазах - 0°, 90°, 180° и 270°. На практике это означает, что даже из одного кадра глубины новый датчик способен сгенерировать точную карту расстояний до объекта. Его можно использовать для 3D-сканирования, построения эффекта боке и применять в приложениях AR или VR.

Интерес к этой разработке во многом объясняется тем, что, несмотря на хорошее разрешение, которое до сих пор демонстрировали камеры Samsung, ей в пример уже на протяжении многих лет ставили датчики Huawei, которые позволяли устойчиво формировать отличные изображения и видео. В то же время камеры Samsung не обеспечивали постоянства в качестве своих снимков. Одна из проблем, которая вызывала потерю качества снимков у камер Samsung, была связана с неутешительной производительностью ее автофокуса. Samsung обещает исправить это раз и навсегда путем выпуска собственного 3D ToF-датчика, который будет способен обеспечить быстрое и точное определение глубины с минимальным энергопотреблением. Теперь датчик готов. Эксперты ожидают увидеть его в деле уже в смартфоне Galaxy S21.



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