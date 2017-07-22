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Китай запустил первый в мире испытательный спутник космической связи поколения 6G

06 ноября 2020, 17:15




6 ноября в 11:19 с космодрома Тайюань в Китае была успешно запущена ракета-носитель Long March 6. Она вывела на заранее заданную орбиту 13 спутников Земли, среди которых - первый в мире испытательный спутник для космической связи поколения 6G.

Спутник носит название 'University of Electronic Science and Technology Satellite', но чаще его называют как «Tianyan 05 Satellite». Он является совместной разработкой китайской компании Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology Co., Ltd., Китайского университета электронных наук и технологий (University of Electronic Science and Technology of China) и пекинской компании Beijing Weinaxingkong Technology Co., Ltd.

Китай успешно осуществил запуск первого в мире испытательного спутника космической связи поколения 6G


Основная цель запущенного спутника - дистанционное зондирование Земли. Исследования будут проводиться в интересах развития городского строительства, мониторинга стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйствах, а также других отраслей экономики, где востребованы соответствующие услуги. Одновременно спутник будет использоваться для тестирования телекоммуникационной нагрузки, передаваемой в терагерцовом диапазоне.

Китай успешно осуществил запуск первого в мире испытательного спутника космической связи поколения 6G


Запущенный спутник весит 70 кг и оснащен необходимой аппаратурой для поддержки спутниковой связи в терагерцовом диапазоне. На первых порах он будет использоваться как приемопередающая платформа для проведения испытаний передачи терагерцовой нагрузки через спутниковую платформу. Позднее спутник станет элементом создаваемой глобальной телекоммуникационной платформы для терагерцовой космической связи поколения 6G.



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