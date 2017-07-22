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Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут ее сверхширокоугольную камеру»

06 ноября 2020, 19:12




Минг-Чи Куо, известный сетевой знаток, отличающийся точностью и достоверностью сообщаемых им слухов, заявил, что модельный ряд будущего поколения смартфонов iPhone 13 будет состоять из аналогичных четырех устройств с теми же размерами, которые сегодня наблюдаются у iPhone 12.

Основные изменения у будущей линейки iPhone 13 затронут ее сверхширокоугольную (Ultra Wide) камеру, но это затронет в первую очередь более дорогие аппараты новой линейки.

Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут ее сверхширокоугольную камеру»


Напомним, что сейчас на всех смартфонах линейки iPhone 12 устанавливается одна и та же сверхширокоугольная камера на 12 Мп с диафрагмой ƒ/2.4 и углом обзора 120°. Она использует систему линз на 5 элементах, на один элемент больше, чем было раньше. Благодаря этому обеспечивается меньше шума и повышается резкость, особенно на краях. Оптическая стабилизация изображения, или OIS, работает у iPhone 12 со скоростью 500 микронастроек в секунду.

Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут ее сверхширокоугольную камеру»


Как сообщает аналитик Минг-Чи Куо, две, самые дорогие модели iPhone 13, а именно iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, будут оснащены сверхширокоугольным объективом с улучшенной диафрагмой f/1.8 и на базе улучшенной 6-элементной системы линз. Вместо текущего для iPhone 12 фиксированного фокусного расстояния, равного 13 мм, будет использоваться новая схема с переменной автофокусировкой.

По словам Куо, аналогичные улучшения затронут и последующие модели iPhone 14 образца 2022 года.

Что может измениться еще? Apple может сменить поставщиков, которые заняты изготовлением компонентов для камер. Со слов аналитика, поставщиком моторчика, с помощью которого появится возможность голосового управления перемещением линз, станет тайваньская компания Largan - основной в мире на сегодняшний день поставщик модулей для объективов камер для смартфонов, планшетных компьютеров и цифровых камер.

Уже известно, что объем предварительных заказов на iPhone 12 превысил по своим показателям результаты прошлого года для iPhone 11. Но Минг-Чи Куо ожидает, что объем заказов на iPhone 13 будет еще выше. С его слов, Apple вернется к своему традиционному графику анонсов, когда новые модели смартфонов объявляются в сентябре. Это также будет способствовать росту объема продаж.

Минг-Чи Куо также считает, что к сентябрю будущего 2021 года сети 5G станут значительно более распространенным явлением, чем сейчас. Хотя Apple уже предоставила поддержку для сетей 5G вместе со своими новыми моделями iPhone 12, инфраструктура сотовых компаний пока отстает от заданного Apple графика. К будущему году она подтянется, и это будет способствовать более быстрой работе в новых сетях, а также поможет поднять спрос на рынке с переходом на новые модели iPhone.



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