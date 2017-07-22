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Чипы AMD 5000-й серии на базе Zen 3 (Ryzen 5600X, 5800X и 5900X) вышли в топ продаж на Amazon

06 ноября 2020, 21:23




Ожидания рынка, правильно выстроенная маркетинговая компания, а также отличные характеристики, показанные новыми чипами Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 в предварительных тестах у экспертов рынка и в испытательных лабораториях, привели к тому, что буквально с первого дня продаж новые модели AMD сразу вышли в топ самых продаваемых продуктов.

Сначала издание Tom's Hardware сообщило об успешном старте продаж через онлайн-площадку eBay. Но самыми впечатляющими результатами поделилась крупная в мире интернет-платформа Amazon.

В первый день начала продаж сразу все модели новой линейки чипов семейства Ryzen 5000 на базе Zen 3 вышли в топ продаж. Хотя по сравнению с чипами предыдущих поколений имелся небольшой рост цен, новые процессоры сразу же стали раскупаться с молниеносной скоростью. Ритейлер сообщает, что сделанные заранее запасы уже практически подошли к концу.

Чипы AMD 5000 серии на базе Zen 3 (Ryzen 5600X, 5800X и 5900X) вышли в топ продаж на Amazon


Лидерами продаж среди самых продаваемых процессоров в Amazon стали модели Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5900X, которые заняли 1-е, 2-е и 3-е места, соответственно.

Лидеры продаж доступны на Amazon по следующим ценам:

  • AMD Ryzen 5 5600X - 299 долларов (23 500 руб.) на Amazon
  • AMD Ryzen 7 5800X - 449 долларов (35 200 руб.) на Amazon
  • AMD Ryzen 9 5900X - 549 долларов (43 000 руб.) на Amazon
  • AMD Ryzen 9 5950X - 799 долларов (62 700 руб.) на Amazon

Отмечается модель Ryzen 5 5600X - отличный процессор, который стоит 299 долларов. Он имеет шесть ядер и 12 потоков, работает на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью разгона до 4,6 ГГц.

Наибольшие возможности предоставляет флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X. Его выбирают для оснащения самых высокопроизводительных ПК.

Вычислительные ресурсы процессора AMD Ryzen 9 5950X представлены 16 ядрами и 32 потоками. Процессор работает на базовой частоте 3,4 ГГц, но может быть разогнан до 4,9 ГГц. Высокая вычислительная мощь обслуживается следующими системными ресурсами: 64 Мбайт кеш-памяти L3, 8 Мбайт кеш-памяти L2, поддержка PCIe 4.0.

Всем моделям предоставляются различные опции для повышения их производительности, доступные благодаря новой архитектуре AMD Zen 3.

Например, все модели 5000-й линейки поддерживают эксклюзивную технологию AMD Smart Access Memory. Она обеспечивает процессорам AMD Ryzen больший доступ к высокоскоростной графической памяти GDDR6, ускоряя обработку процессором и обеспечивая прирост производительности до 13% на видеокарте AMD Radeon RX 6800 XT в Forza Horizon 4 при 4K в сочетании с новой настройкой разгона в режиме Rage Mode одним щелчком мыши.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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