Разборка игровых приставок PlayStation 5, выполненная любознательными геймерами, раскрыла тайну, о которой Sony не сообщила заранее: внутри приставки обнаружился разъем для установки дополнительного SSD-накопителя формата M.2. Это могло бы нарастить хранилище приставки новыми гигабайтами.
Очевидно, что исследователи на радостях не стали дожидаться «указаний сверху» и сразу подключили свой SSD-накопитель к разъему, предвкушая рост памяти. Но их ждало разочарование - новое хранилище не попало в пул, и приставка «не увидело» его.
Но сделанное «открытие» не могло остаться тайной. Исследователи The Verge попросили Sony прояснить ситуацию. Sony ответила, что расширяемое внутреннее хранилище на самом деле не будет доступно при запуске консоли - консоль не будет на начальном этапе продаж предоставлять возможность его поддержки.
Зачем тогда надо было «дразнить» исследователей?
Оказалось, что возможность наращивания объема хранилища появится в будущем обновлении. Предположительно это произойдет в не столь отдаленном будущем, но точная дата пока не известна.
Как объяснили в Sony, сначала компании необходимо сертифицировать диски, которые могут гарантированно работать с ее консолью. Открывая возможность для подключения дополнительных дисков, компания должна предоставить список моделей, для которых есть полная уверенность в их совместимости. Это позволит геймерам приобретать не кота в мешке, а дополнительный диск, в работоспособности которого они также будут уверены.
По мнению некоторых геймеров, пользовательский SSD-накопитель, установленный внутри PS5 и имеющий емкость 825 Гбайт, уже показался им немного тесным. Вероятно, они захотят иметь 100 Гбайт и более. Поэтому возможность установки дополнительного SSD не будет лишней.
Впрочем, некоторые производители SSD-приводов, например Western Digital на своем приводе SN850, уже указали на совместимость с PS5. Поэтому скорей всего даже приобретенные заранее диски будут работать в будущем. Но эксперты советуют все-таки повременить, пока Sony ни выдаст окончательный вердикт.
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