РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слот M.2 для наращивания хранилища внутри PS5 пока останется «куклой»

06 ноября 2020, 22:41




Разборка игровых приставок PlayStation 5, выполненная любознательными геймерами, раскрыла тайну, о которой Sony не сообщила заранее: внутри приставки обнаружился разъем для установки дополнительного SSD-накопителя формата M.2. Это могло бы нарастить хранилище приставки новыми гигабайтами.

Очевидно, что исследователи на радостях не стали дожидаться «указаний сверху» и сразу подключили свой SSD-накопитель к разъему, предвкушая рост памяти. Но их ждало разочарование - новое хранилище не попало в пул, и приставка «не увидело» его.

Но сделанное «открытие» не могло остаться тайной. Исследователи The Verge попросили Sony прояснить ситуацию. Sony ответила, что расширяемое внутреннее хранилище на самом деле не будет доступно при запуске консоли - консоль не будет на начальном этапе продаж предоставлять возможность его поддержки.

Слот M.2 для наращивания хранилища внутри PS5 пока останется «куклой»


Зачем тогда надо было «дразнить» исследователей?

Оказалось, что возможность наращивания объема хранилища появится в будущем обновлении. Предположительно это произойдет в не столь отдаленном будущем, но точная дата пока не известна.

Как объяснили в Sony, сначала компании необходимо сертифицировать диски, которые могут гарантированно работать с ее консолью. Открывая возможность для подключения дополнительных дисков, компания должна предоставить список моделей, для которых есть полная уверенность в их совместимости. Это позволит геймерам приобретать не кота в мешке, а дополнительный диск, в работоспособности которого они также будут уверены.

По мнению некоторых геймеров, пользовательский SSD-накопитель, установленный внутри PS5 и имеющий емкость 825 Гбайт, уже показался им немного тесным. Вероятно, они захотят иметь 100 Гбайт и более. Поэтому возможность установки дополнительного SSD не будет лишней.

Впрочем, некоторые производители SSD-приводов, например Western Digital на своем приводе SN850, уже указали на совместимость с PS5. Поэтому скорей всего даже приобретенные заранее диски будут работать в будущем. Но эксперты советуют все-таки повременить, пока Sony ни выдаст окончательный вердикт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Microsoft подтвердила полную поддержку RDNA 2 для игровых консолей Xbox Series X и Series S
  • Microsoft показала контроллер PIVOT, добавляющий осязание в виртуальную реальность
  • Универсальный игровой контроллер Razer Kishi теперь совместим с iPhone
  • Xbox Series S и Series X появятся в продаже 10 ноября, и геймеры получат бесплатные игровые подписки
  • Фанаты ждут в 2021 году продолжения одной из игр, посвященных 30-летней годовщине Соника

    • следующая новость
    Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR

    предыдущая новость
    Чипы AMD 5000-й серии на базе Zen 3 (Ryzen 5600X, 5800X и 5900X) вышли в топ продаж на Amazon

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор медиаприставки SberBox: три помощника в одном гаджете Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Обзор медиаприставки SberBox Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 ноября, 2020

    Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR

    Слот M.2 для наращивания хранилища внутри PS5 пока останется «куклой»

    Чипы AMD 5000-й серии на базе Zen 3 (Ryzen 5600X, 5800X и 5900X) вышли в топ продаж на Amazon

    Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут его сверхширокоугольную камеру»

    Китай запустил первый в мире испытательный спутник космической связи поколения 6G

    Samsung выпустила ToF-датчик ISOCELL Vizion 33D, который может дебютировать уже в Galaxy S21

    KIOXIA представила SSD-накопители XD6 с поддержкой PCIe 4.0 для гипермасштабируемых ЦОДов

    MIDC 2020: Xiaomi увеличит штат инженеров на 50% в 2021 году

    HMD Global продолжит возрождать бренд Nokia выпуском «классики» Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G

    Революционно новая мобильная ОС Origin от Vivo будет анонсирована 19 ноября

    5 ноября, 2020

    Вышла версия v.0.7 стандарта PCIe 6.0, финальный выпуск намечен на 2021 год

    Razer представила 13,4-дюймовый флагманский ноутбук Razer Book 13

    В 2021 году появятся смартфоны с быстрой зарядкой на 200 Вт и более

    OPPO запатентовала четыре уникальные конструкции складных смартфонов

    В TSMC отмечают резкий рост спроса в 4 квартале 2020 года на покупку их технологий 28 нм

    Qualcomm подтвердил отправку заявки на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei

    Дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже известен

    Canon представила RF-модели популярных объективов: «полтинник» EF 50mm STM и телезум 70-200mm IS USM

    LG ведет разработку раздвижного смартфона LG Rollable

    4 ноября, 2020

    NASA восстановила управляемость Voyager 2 на расстоянии 18,8 млрд км

    ССЫЛКИ