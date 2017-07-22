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Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR

06 ноября 2020, 23:01




Компания Synology объявила о выпуске комплексного решения DVA3221 для цифровой видеорегистрации (Network Video Recorder, NVR). Оно сочетает в себе функции видеозаписи, аналитики и расширенного управления видео, объединяя их с возможностями глубинного обучения, расширенного локального видеонаблюдения и аналитики.

Решение DVA3221 позволяет вести запись и параллельный анализ с подключением до 32 камер видеорегистрации с шестью задачами видеоаналитики в реальном времени. Система хранения обладает высокой масштабируемостью, позволяя подключать до 14 дисков с двумя модулями DX517.

Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR


Новое устройство DVA3221 поддерживает более 7600 моделей камер, оно совместимо со стандартом ONVIF и позволяет осуществлять интеграцию с модулями ввода-вывода и динамиками. Благодаря такой универсальности DVA3221 не требует привязки к определенной платформе или торговой марке.

«Секрет» функциональности новой модели заложен в богатом наборе алгоритмов глубинного обучения. На их базе графический процессор DVA3221 формирует аналитическую информацию в реальном времени, которая позволяет сотрудникам службы безопасности предпринимать необходимые действия.

Устройство DVA3221 способно осуществлять распознавание лиц, вести подсчет людей, обнаруживать транспортные средства, решать другие задачи, связанные с анализом собранного видео. Заказчик получает интеллектуальное решение, которое существенно повышает безопасность контролируемой среды.

Функция интеллектуального поиска позволяет выделять среди собранных видеоматериалов нужные ситуации контроля - обнаружение движения, отсутствие определенных элементов, появление активности в зонах контроля и др. События контроля задаются с помощью фильтров.

Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR


Собранные материалы хранятся на устройстве под управлением Synology DSM с возможностью гибкого резервного копирования или архивирования на другие устройства и в другие расположения.

При локальном хранении и обработке всех аналитических данных решение может быть полностью автономным, не требующим подключения к интернету, за исключением случаев, когда возникает необходимость в настройке резервного копирования в облако или на удаленную площадку.

Surveillance Station не зависит от платформы и поддерживает воспроизведение и управление через популярные браузеры, клиенты Windows и Mac, а также мобильные приложения.



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