В базе данных бенчмарка GeekBench появилась информация о неизвестном устройстве с чипсетом Snapdragon 460. Смартфон значится под брендом Realme и имеет номер модели RMX2194. Приведены его основные характеристики.
Прежде всего, сообщается, что устройство использует системную плату под названием «Bengal». Это указывает на то, что речь идет о материнской плате под чипсет Snapdragon 460. Косвенно это подтверждает другая характеристика, указывающая что в системе работает 8-ядерный процессор Qualcomm с ARM-архитектурой на тактовой частоте 1,80 ГГц.
Помимо информации о SoC, также известно о 4 Гбайт установленной оперативной памяти и работе под управлением операционной системы Android 10.
В проведенных тестах неизвестному устройству Realme удалось набрать 254 балла в одноядерном прогоне и 1171 баллов в многоядерном тесте.
Известно, что в настоящее время в линейке китайского производителя смартфонов имеются только два устройства с чипсетом Snapdragon 460. Речь идет о моделях C17 и C15 Qualcomm Edition. Оба аппарата ориентированы на бюджетный сектор, поэтому ожидается, что новая модель Realme RMX2194 будет также относиться к бюджетным устройствам.
По всей видимости, Realme собирается в ближайшем будущем пополнить свой модельный ряд новым устройством RMX2914 в линейке серии C, обновив тем самым свое портфолио не только флагманскими, но и бюджетными моделями.
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