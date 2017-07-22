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Realme ведет разработку бюджетного смартфона на чипсете Snapdragon 460

09 ноября 2020, 09:18




В базе данных бенчмарка GeekBench появилась информация о неизвестном устройстве с чипсетом Snapdragon 460. Смартфон значится под брендом Realme и имеет номер модели RMX2194. Приведены его основные характеристики.

Прежде всего, сообщается, что устройство использует системную плату под названием «Bengal». Это указывает на то, что речь идет о материнской плате под чипсет Snapdragon 460. Косвенно это подтверждает другая характеристика, указывающая что в системе работает 8-ядерный процессор Qualcomm с ARM-архитектурой на тактовой частоте 1,80 ГГц.

Realme ведет разработку бюджетного смартфона на чипсете Snapdragon 460


Помимо информации о SoC, также известно о 4 Гбайт установленной оперативной памяти и работе под управлением операционной системы Android 10.

В проведенных тестах неизвестному устройству Realme удалось набрать 254 балла в одноядерном прогоне и 1171 баллов в многоядерном тесте.

Realme ведет разработку бюджетного смартфона на чипсете Snapdragon 460


Известно, что в настоящее время в линейке китайского производителя смартфонов имеются только два устройства с чипсетом Snapdragon 460. Речь идет о моделях C17 и C15 Qualcomm Edition. Оба аппарата ориентированы на бюджетный сектор, поэтому ожидается, что новая модель Realme RMX2194 будет также относиться к бюджетным устройствам.

По всей видимости, Realme собирается в ближайшем будущем пополнить свой модельный ряд новым устройством RMX2914 в линейке серии C, обновив тем самым свое портфолио не только флагманскими, но и бюджетными моделями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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