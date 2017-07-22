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В сеть случайно попали фотографии прототипа нового планшета Microsoft Surface Pro 8

09 ноября 2020, 11:57




Инженерный образец устройства Microsoft Surface Pro 8 недавно был замечен на eBay. Позднее устройство приобрел пользователь, в профиле которого значилось, что он зарегистрирован в сети Reddit. Это позволило получить снимки купленного устройства, которые покупатель опубликовал на своей странице в социальной сети.

В сеть случайно попали фотографии прототипа нового планшета Microsoft Surface Pro 8


Как сообщает издание MSPowerUser, прототип практически не отличается от предыдущей модели Surface Pro 7, которая появилась в продаже в октябре 2019 года. Surface Pro 7 оснащен процессором Intel Core 10-го поколения, графикой Iris Plus, батареей «на весь день работы», HD-камерами и модемом Intel с поддержкой Wi-Fi 6. Среди отличительных особенностей также имеется универсальный порт USB Type-C. Устройство продается по цене от 749,99 долларов (57 900 руб.).

Инженерный прототип новой модели Microsoft Surface Pro 8 в основном сохраняет только внешнее сходство с предыдущей версией планшета. Внутри аппарат значительно обновлен. Теперь он оснащен новым процессором Intel Core i7-1165G7, имеет 32 Гбайт оперативной памяти SSD на 1 Тбайт. У новой модели Microsoft Surface Pro 8 отсутствует порт Thunderbolt 3, зато батарея обновлена на более мощную. Теперь ее емкость составляет 50 030 мВт*ч по сравнению с 45 000 мВт*ч на Surface Pro 7.

В сеть случайно попали фотографии прототипа нового планшета Microsoft Surface Pro 8


Впрочем, это только инженерный образец, поэтому утверждать, что именно в таком виде планшет появится в продаже, пока преждевременно. Тем не менее, считают эксперты, маловероятно, что Microsoft будет вносить существенные изменения в дизайн и внутреннюю компоновку, например, чтобы в следующем поколении сделать Surface Pro как безрамочный планшет.

Можно предположить, что скоро новая модель станет доступной для рынка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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