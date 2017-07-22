Инженерный образец устройства Microsoft Surface Pro 8 недавно был замечен на eBay. Позднее устройство приобрел пользователь, в профиле которого значилось, что он зарегистрирован в сети Reddit. Это позволило получить снимки купленного устройства, которые покупатель опубликовал на своей странице в социальной сети.
Как сообщает издание MSPowerUser, прототип практически не отличается от предыдущей модели Surface Pro 7, которая появилась в продаже в октябре 2019 года. Surface Pro 7 оснащен процессором Intel Core 10-го поколения, графикой Iris Plus, батареей «на весь день работы», HD-камерами и модемом Intel с поддержкой Wi-Fi 6. Среди отличительных особенностей также имеется универсальный порт USB Type-C. Устройство продается по цене от 749,99 долларов (57 900 руб.).
Инженерный прототип новой модели Microsoft Surface Pro 8 в основном сохраняет только внешнее сходство с предыдущей версией планшета. Внутри аппарат значительно обновлен. Теперь он оснащен новым процессором Intel Core i7-1165G7, имеет 32 Гбайт оперативной памяти SSD на 1 Тбайт. У новой модели Microsoft Surface Pro 8 отсутствует порт Thunderbolt 3, зато батарея обновлена на более мощную. Теперь ее емкость составляет 50 030 мВт*ч по сравнению с 45 000 мВт*ч на Surface Pro 7.
Впрочем, это только инженерный образец, поэтому утверждать, что именно в таком виде планшет появится в продаже, пока преждевременно. Тем не менее, считают эксперты, маловероятно, что Microsoft будет вносить существенные изменения в дизайн и внутреннюю компоновку, например, чтобы в следующем поколении сделать Surface Pro как безрамочный планшет.
Можно предположить, что скоро новая модель станет доступной для рынка.
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