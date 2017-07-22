На испытательном полигоне в Неваде совершен первый испытательный пилотируемый запуск новой транспортной экспериментальной установки, разрабатываемой в рамках проекта Virgin Hyperloop. Два человека на ее борту совершили поездку по испытательному треку. Капсула, использованная для первых пассажирских испытаний Hyperloop, представляла собой новый прототип под названием XP-2, адаптированный для комфортной перевозки двух человек.
Это первые в истории разработки системы Hyperloop испытания с участием человека. Ранее в Неваде проводились только непилотируемые испытания без участия человека. Было проведено несколько сотен непилотируемых запусков, на которых была отработана технология, способная гарантировать безопасное транспортировку людей по трубопроводной системе.
Капсула, использованная для первых пассажирских испытаний Hyperloop, представляет собой новый прототип под названием XP-2, который был адаптирован для комфортной перевозки двух человек.
Проект вакуумного поезда Hyperloop был запущен в 2013 году Илоном Маском. Основатель проекта рассматривал его как новый, пятый вид транспорта после поезда, самолёта, автомобиля и корабля. По словам Маска, Hyperloop будет представлять собой что-то «среднее между самолетом «Конкорд» (Ту-144), рельсотроном и «столом для аэрохоккея».
Фактически Hyperloop задуман как надземный трубопровод, расположенный на опорах, внутри которого перемещаются в одном направлении транспортные капсулы длиной 20-30 м, двигаясь со скоростью от 480 до 1102 км/ч с интервалом в 30 секунд.
Для достижения таких скоростей внутри трубы создается форвакуум, а именно давление в 100 Па, т.е. 1/1000 от атмосферного давления. Форвакуум поддерживается на постоянном уровне с помощью насосов умеренной мощности. Толщина стенок трубы, изготавливаемой из обычной стали, составляет 20-25 мм.
При таких скоростях все равно возникает сопротивление воздуха из-за столкновения движущегося транспортного средства с набегающими воздушными массами. Поэтому в носу капсулы находятся специальные направляющие и вентилятор, которые должны перенаправлять встречный воздушный поток воздуха под днище, создавая воздушную подушку. В результате этого планируется отказаться от применения гораздо более дорогой в реализации идеи магнитной подушки. Проект находится сейчас в состоянии развития.
Капсула приводится в движение линейным электродвигателем. Статором двигателя служит алюминиевый рельс длиной 15 м, проложенный на полу трубы. Ротор находится внутри каждой капсулы, потребляя мощность в размере 100 кВт.
В течение последних нескольких лет Virgin Hyperloop тестировала свои пассажирские кабины на 500-метровой трассе в пустыне Невада. Для испытаний использовались капсулы на магнитной подушке, с помощью которых была достигнута максимальная скорость почти в 387 км/ч.
Пилотируемые испытания призваны подтвердить безопасность разрабатываемой технологии для людей, что, очевидно, является ключевым элементом всей истории развития проекта Virgin Hyperloop. Участниками первой поездки стали два человека - соучредитель компании и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель (Josh Giegel) и директор по клиентскому опыту пассажиров Сара Лучиан (Sara Luchian). По данным BBC, в ходе тестового пробега они совершили поездку с максимальной скоростью 172 км/ч.
Первый пассажиры Virgin Hyperloop
Согласно концепции проекта Virgin Hyperloop, капсула XP-2 оснащена несколькими системами безопасности. Главная опасность, с которой могут столкнуться пассажиры - это застревание капсулы внутри герметизированной трубы, где отсутствует необходимый для дыхания воздух. На случай возникновения аварийных ситуаций в корме капсулы размещается мощный аккумулятор весом 1,5 т - его заряда должно хватить еще на 45 минут движения, чтобы добраться до ближайшей станции в случае возникновения перебоев с электропитанием.
Помимо этого в носу капсулы находится электрический компрессор, расположенный за вентилятором, который по мере движения должен накапливать на борту сжатый воздух на случай разгерметизации.
О сроках начала эксплуатации новой системы пока рано говорить. Ранее компания заявляла, что надеется получить сертификат безопасности к 2025 году и запустить проект как коммерческую услугу к 2030 году.
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