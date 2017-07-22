РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч

09 ноября 2020, 14:15




На испытательном полигоне в Неваде совершен первый испытательный пилотируемый запуск новой транспортной экспериментальной установки, разрабатываемой в рамках проекта Virgin Hyperloop. Два человека на ее борту совершили поездку по испытательному треку. Капсула, использованная для первых пассажирских испытаний Hyperloop, представляла собой новый прототип под названием XP-2, адаптированный для комфортной перевозки двух человек.

Это первые в истории разработки системы Hyperloop испытания с участием человека. Ранее в Неваде проводились только непилотируемые испытания без участия человека. Было проведено несколько сотен непилотируемых запусков, на которых была отработана технология, способная гарантировать безопасное транспортировку людей по трубопроводной системе.

Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч.

Капсула, использованная для первых пассажирских испытаний Hyperloop, представляет собой новый прототип под названием XP-2, который был адаптирован для комфортной перевозки двух человек.


Проект вакуумного поезда Hyperloop был запущен в 2013 году Илоном Маском. Основатель проекта рассматривал его как новый, пятый вид транспорта после поезда, самолёта, автомобиля и корабля. По словам Маска, Hyperloop будет представлять собой что-то «среднее между самолетом «Конкорд» (Ту-144), рельсотроном и «столом для аэрохоккея».

Фактически Hyperloop задуман как надземный трубопровод, расположенный на опорах, внутри которого перемещаются в одном направлении транспортные капсулы длиной 20-30 м, двигаясь со скоростью от 480 до 1102 км/ч с интервалом в 30 секунд.

Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч.


Для достижения таких скоростей внутри трубы создается форвакуум, а именно давление в 100 Па, т.е. 1/1000 от атмосферного давления. Форвакуум поддерживается на постоянном уровне с помощью насосов умеренной мощности. Толщина стенок трубы, изготавливаемой из обычной стали, составляет 20-25 мм.

При таких скоростях все равно возникает сопротивление воздуха из-за столкновения движущегося транспортного средства с набегающими воздушными массами. Поэтому в носу капсулы находятся специальные направляющие и вентилятор, которые должны перенаправлять встречный воздушный поток воздуха под днище, создавая воздушную подушку. В результате этого планируется отказаться от применения гораздо более дорогой в реализации идеи магнитной подушки. Проект находится сейчас в состоянии развития.

Капсула приводится в движение линейным электродвигателем. Статором двигателя служит алюминиевый рельс длиной 15 м, проложенный на полу трубы. Ротор находится внутри каждой капсулы, потребляя мощность в размере 100 кВт.

В течение последних нескольких лет Virgin Hyperloop тестировала свои пассажирские кабины на 500-метровой трассе в пустыне Невада. Для испытаний использовались капсулы на магнитной подушке, с помощью которых была достигнута максимальная скорость почти в 387 км/ч.

Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч.


Пилотируемые испытания призваны подтвердить безопасность разрабатываемой технологии для людей, что, очевидно, является ключевым элементом всей истории развития проекта Virgin Hyperloop. Участниками первой поездки стали два человека - соучредитель компании и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель (Josh Giegel) и директор по клиентскому опыту пассажиров Сара Лучиан (Sara Luchian). По данным BBC, в ходе тестового пробега они совершили поездку с максимальной скоростью 172 км/ч.

Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч.

Первый пассажиры Virgin Hyperloop


Согласно концепции проекта Virgin Hyperloop, капсула XP-2 оснащена несколькими системами безопасности. Главная опасность, с которой могут столкнуться пассажиры - это застревание капсулы внутри герметизированной трубы, где отсутствует необходимый для дыхания воздух. На случай возникновения аварийных ситуаций в корме капсулы размещается мощный аккумулятор весом 1,5 т - его заряда должно хватить еще на 45 минут движения, чтобы добраться до ближайшей станции в случае возникновения перебоев с электропитанием.

Помимо этого в носу капсулы находится электрический компрессор, расположенный за вентилятором, который по мере движения должен накапливать на борту сжатый воздух на случай разгерметизации.

О сроках начала эксплуатации новой системы пока рано говорить. Ранее компания заявляла, что надеется получить сертификат безопасности к 2025 году и запустить проект как коммерческую услугу к 2030 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • MIDC 2020: Xiaomi увеличит штат инженеров на 50% в 2021 году
  • Запуск собственного завода Huawei по производству чипов в Шанхае не решает существующих проблем
  • Samsung занимает первое место на рынке смартфонов и второе место на рынке планшетов в мире
  • Ситуация вокруг запретов на поставки Huawei остается запутанной
  • Samsung Display получила лицензию на поставку дисплейных панелей для Huawei

    • следующая новость
    СберЗвук сделал подкасты бесплатными

    предыдущая новость
    В сеть случайно попали фотографии прототипа нового планшета Microsoft Surface Pro 8

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Мегараспродажа 11.11: подлинная пожизненная активация Windows 10 всего за 852 рубля Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox: три помощника в одном гаджете Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Мегараспродажа 11.11 от Bobkeys Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 ноября, 2020

    Приложение Google Device Lock Controller помогает коллекторам и банкам блокировать Android-телефон за долги

    Sony выпустит в 2021 году дроны Airpeak для профессиональной фотосъемки

    OPPO собирается выйти в будущем году на рынок планшетов и ноутбуков

    Сумасшедшая распродажа 11.11: большой фестиваль скидок от Banggood

    6-нм чипсет MediaTek MT689X способен догнать по тестам AnTuTu «беглеца» Samsung Exynos 1080

    9 ноября, 2020

    Ученые UNSW создали роботизированный захват, который скручивается как хобот слона

    Впервые за три года Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на рынке США

    Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов

    Третий форум OCS Distribution «IT-ОСЬ. Апгрейд» пройдет 19 ноября онлайн

    Седьмая модель в геймерской серии корпусов NZXT оформлена в стиле игры «Mass Effect»

    Apple Watch и Nightware стали применять для лечения в психиатрической практике

    СберЗвук сделал подкасты бесплатными

    Первая пилотируемая поездка на вакуумном поезде Virgin Hyperloop совершена на скорости 172 км/ч

    В сеть случайно попали фотографии прототипа нового планшета Microsoft Surface Pro 8

    Realme ведет разработку бюджетного смартфона на чипсете Snapdragon 460

    6 ноября, 2020

    Synology создала универсальную систему интеллектуального видеонаблюдения DVA3221 NVR

    Слот M.2 для наращивания хранилища внутри PS5 пока останется «куклой»

    Чипы AMD 5000-й серии на базе Zen 3 (Ryzen 5600X, 5800X и 5900X) вышли в топ продаж на Amazon

    Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут его сверхширокоугольную камеру»

    Китай запустил первый в мире испытательный спутник космической связи поколения 6G

    ССЫЛКИ