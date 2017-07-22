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СберЗвук сделал подкасты бесплатными

09 ноября 2020, 16:06




СберЗвук сообщил о расширении линейки бесплатного аудиоконтента в составе стримингового сервиса, который способен подбирать лицензионную музыку к каждому моменту жизни, а также помогать открывать новое с помощью аудиокниг. Теперь в составе его услуг появился новый популярный современный формат - бесплатные подкасты.

Уже на старте в сервисе СберЗвук доступно несколько сотен разговорных, документальных и художественных подкастов. Они охватывают разные темы, от IT, кино, науки и космоса до ЗОЖ, музыки, генеалогии и других.

СберЗвук сделал подкасты бесплатными


Среди доступных подскатов - популярный BeardyCast о технологиях, гаджетах и медиакультуре, «Батина Консоль» о видеоиграх, сериал-расследование «Свидетельские показания» для ценителей острых ощущений. Есть здесь и культовая российская передача 90-х , «Модель для сборки», олицетворяющая симбиоз фантастической литературы и музыки, где авторское звучание достигается за счет озвучивания российским актером Владом Коппа, и подборки современной электронной музыки.

Подкасты существовали и раньше, но они были доступны только по премиальной подписке. Сегодня их смогут услышать все.

Стриминговый сервис СберЗвук стал лучшим музыкальным приложением 2015 года в AppStore и вошёл в Топ-20 лучших приложений в 2016. Его музыкальный каталог состоит из 40 миллионов треков, лицензированных Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group и небольшими независимыми правообладателями.



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