Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило об одобрении приложения Nightware для умных часов Apple Watch, которое теперь можно применять для помощи при лечении посттравматического стрессового расстройства - тяжёлого психического состояния, возникающего в результате единичного или повторяющегося события, которое оказывает мощное негативное воздействие на психику человека. Это психическое заболевание является причиной возникновения ночных кошмаров, и, как ожидается, приложение Nightware будет помогать избавляться от них.
Травматичность заболевания заключается в том, что события, которые вызывают это заболевание, тесно связаны с ощущением собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. Разрушить эту связь должно помочь приложение Nightware.
Принцип его работы основан на использовании датчиков Apple Watch. С их помощью отслеживается частота сердечных сокращений, а также записываются движения, которые совершает человек во время сна. Эти данные отправляются на сервер, где они сравниваются с базовым профилем сна этого пользователя, и на основе существующих алгоритмов принимается решение о том, необходимо ли вмешательство для устранения болезненного состояния.
Если приложение в системе Nightware принимается решение, что пользователь переживает кошмар, Apple Watch включает вибромотор и щадящим способом старается прекратить кошмар, беспокоящий пользователя.
Приложение не рассматривается как самостоятельное средство для лечения от кошмаров, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством. Предполагается, что оно должно применяться под наблюдением врача.
Сообщается, что эффективность устройства изучалась на 30-дневных курсах лечения группы из 70 пациентов. Испытуемые были разделены на две фокус-группы, в одной применялась терапия с использованием данного приложения, в другой - нет. И фиктивная, и активная группы показали улучшение по шкалам сна, причем активная группа показала большее улучшение, чем мнимая.
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