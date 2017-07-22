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Седьмая модель в геймерской серии корпусов NZXT оформлена в стиле игры «Mass Effect»

09 ноября 2020, 18:35




Компания NZXT объявила о выпуске седьмой модели в линейке серийных лицензионных геймерских корпусов CRFT, который на этот раз посвящен серии игр «Mass Effect» от компании BioWare. Всего выпущено 500 корпусов, но ограниченный тираж делает эту модель особо привлекательной для почитателей игры «Mass Effect».

Идея дизайна и цветовая гамма корпусов в стиле «углепластик + красно-белая полоса» имитируют легендарную броню из игры «Mass Effect». Красный символ «N7» на костюме героя должен символизировать жертву, которую Шепард готов был принести ради спасения Галактики. Ту же роль выбранный дизайн играет и в новой модели корпуса: игроки должны быть уверены в надежной защите своего ПК и его боевой готовности.

Седьмая модель в геймерской серии корпусов NZXT оформлена в стиле фанатов игры «Mass Effect»


Прочный брелок ограниченного выпуска, входящий в комплект, помогает придать оформлению корпуса дух Героя или Отступника, что позволит пользователям показать своё истинное лицо.

Как отметил Джонни Хоу (Johnny Hou), основатель и генеральный директор NZXT, игра «Mass Effect» оказала огромное влияние на развитие игрового сообщества. Сотрудничество с BioWare и возможность предоставить фанатам игры корпус, идея которого «чтит наследие этой культовой франшизы» - это большая честь для производителя.

Седьмая модель в геймерской серии корпусов NZXT оформлена в стиле фанатов игры «Mass Effect»


Новая модель отличается удобством для сборщиков. Его передняя панель оборудована разъемом USB-C, который совместим с USB 3.1 Gen 2. В конструкции корпуса применяется полностью стальная конструкция премиального качества с узнаваемой элегантной эстетикой серии H. Боковая панель выполнена из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов компьютера.

Благодаря облегчению установки систем охлаждения за счет использования съёмного кронштейна стало проще осуществлять монтаж системы водяного охлаждения в формате "всё-в-одном" или кастомных контуров СВО. Прокладка кабелей также стала значительно проще, благодаря интуитивно понятной запатентованной системе их укладки.

Имеются также встроенные светодиодные ленты RGB и вентиляторы, которые могут управляться через NZXT CAM.

Седьмая модель в геймерской серии корпусов NZXT оформлена в стиле фанатов игры «Mass Effect»


Рекомендованная цена корпуса в Европе: $199,99 (18 300 руб.).



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