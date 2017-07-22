19 ноября 2020 года состоится третий форум OCS Distribution «IT-Ось. Апгрейд» при поддержке генеральных партнеров - компаний Cisco, Intel, HP Inc., APC by Schneider Electric, Yadro, IBM, Veritas, VMware. Форум пройдёт в формате онлайн.
Основные темы форума и круглых столов:
Как превратить продукт в услугу
Искусственный интеллект
Большие данные
Блокчейн
Импортозамещение
«Возможен ли цифровой прорыв для ИТ-гигантов?» Модератор: Ольга Сигаль, управляющий партнёр, Digital Академия
«Дистрибуция как сервис» Модератор: Марина Никитина, Апкит
В этом году на форуме ожидается свыше 1000 участников, среди которых не только представители традиционного ИТ-рынка, т.е. производители, системные интеграторы, корпоративные реселлеры, но и их заказчики из таких сфер как промышленность, добывающая отрасль, финансы, здравоохранение, строительство, коммерческая недвижимость, культура, спорт и пр.
Экспо-зона будет представлена виртуальными стендами в 2D и 3D с возможностью проведения презентации решений из демо-лабораторий в прямом эфире. Формат онлайн предоставит участникам широкие возможности по организации личных и групповых встреч и переговоров независимо от местонахождения - просто, удобно, понятно.
Почувствовать настроение и погрузиться в атмосферу форума можно уже сейчас с помощью короткого демо-ролика: