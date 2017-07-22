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Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов

09 ноября 2020, 19:56




Еще один патент был недавно обнаружен среди документов WIPO (World Intellectual Property Organization) - Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Заявка на конструкцию складного шарнирного механизма для смартфонов была подан компанией Huawei Technologies в WIPO еще 16 апреля 2019 г. Ее одобрение по каким-то причинам сильно затянулось, и патент был выдан только 22 октября 2020 г. Известно, что Huawei подавала позднее еще несколько аналогичных патентов на складной механизм для смартфона и даже получила одобрение на все эти заявки раньше, чем на данный запрос.

Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов


В документе подробно описана сложная конструкция петель, которая позволяет складывать смартфон. Дизайн конструкции разрабатывался так, чтобы существенно снизить возникновение напряжения в конструкции складываемых панелей. Эта проблема относится к числу наиболее сложных технических задач, которые приходится решать разработчикам при создании складных телефонов нынешнего поколения. В данном случае решение достигается за счет применения модульной конструкции.

Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов


Благодаря предложенному шарнирному механизму OLED-панель может складываться и раскрываться при закрытии и раскрытии телефона, как это делается у Motorola Razr и Razr 5G. Даже в закрытом состоянии экран устройства не перегибается целиком. Благодаря этому, конструкция шарнира получается удачной, позволяя складывать смартфон без чрезмерных нагрузок.

Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов


В то же время отмечается, что предложенный тип шарнирного механизма, реализованный в форм-факторе раскладушки, может найти применение не только в смартфонах. Как считают эксперты, он вполне подходит и для планшетов.

Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов


Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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