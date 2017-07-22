Еще один патент был недавно обнаружен среди документов WIPO (World Intellectual Property Organization) - Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Заявка на конструкцию складного шарнирного механизма для смартфонов была подан компанией Huawei Technologies в WIPO еще 16 апреля 2019 г. Ее одобрение по каким-то причинам сильно затянулось, и патент был выдан только 22 октября 2020 г. Известно, что Huawei подавала позднее еще несколько аналогичных патентов на складной механизм для смартфона и даже получила одобрение на все эти заявки раньше, чем на данный запрос.
В документе подробно описана сложная конструкция петель, которая позволяет складывать смартфон. Дизайн конструкции разрабатывался так, чтобы существенно снизить возникновение напряжения в конструкции складываемых панелей. Эта проблема относится к числу наиболее сложных технических задач, которые приходится решать разработчикам при создании складных телефонов нынешнего поколения. В данном случае решение достигается за счет применения модульной конструкции.
Благодаря предложенному шарнирному механизму OLED-панель может складываться и раскрываться при закрытии и раскрытии телефона, как это делается у Motorola Razr и Razr 5G. Даже в закрытом состоянии экран устройства не перегибается целиком. Благодаря этому, конструкция шарнира получается удачной, позволяя складывать смартфон без чрезмерных нагрузок.
В то же время отмечается, что предложенный тип шарнирного механизма, реализованный в форм-факторе раскладушки, может найти применение не только в смартфонах. Как считают эксперты, он вполне подходит и для планшетов.
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