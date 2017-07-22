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Впервые за три года Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на рынке США

09 ноября 2020, 21:53




Согласно новым статистическим данным, южнокорейская компания Samsung впервые за много лет обошла по объему продаж смартфонов американскую Apple на ее домашнем рынке - в США. Согласно отчету за третий квартал 2020 года, опубликованному компанией Strategy Analytics, на Samsung пришлось чуть более одной трети продаж мобильных устройств в США - 33,7%. За тот же период на долю Apple пришлось 30,2% продаж на американском рынке.

Samsung сумела подняться на 6,7% вверх по сравнению с итогами за аналогичный период прошлого года.

Впервые за три года Samsung обошла Apple в продажах смартфонов на рынке США


Необходимо напомнить, что в последний раз Samsung поднималась на первое место по объему продаж на рынке США более трех лет назад - во втором квартале 2017 года.

Эта победа особенно важна сейчас для Samsung. Американский рынок смартфонов остается крупнейшим в мире, это самый важный рынок для продаж флагманских моделей, которые обеспечивают наибольшую маржу в доходах. Это делает американский рынок наиболее желанным для любого производителя. Лидерство на этом рынке обеспечивает победителей высокими потенциальными выгодами и высокой прибылью.

Необходимо учесть, что нынешний отчет отражает тенденции мобильного рынка США до выпуска смартфонов серии iPhone 12. Поэтому эксперты считают крайне маловероятным, что триумф Samsung будет долговечным. В то же время на долю Samsung Group приходится значительная доля поставок компонентов для iPhone. Поэтому, по сути, Samsung борется ... сама с собой.

Кроме того, существует предположение, что линейка новых флагманских смартфонов Galaxy S21 может появиться на полках магазинов раньше, чем планировалось в прошлом. Это может помочь Samsung оказать гораздо большее давление на Apple в скором будущем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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