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Ученые UNSW создали роботизированный захват, который скручивается как хобот слона

09 ноября 2020, 22:33




Группа ученых Австралийского университета Нового Южного Уэльса (UNSW) под руководством доктора Тхань Нхо До разработала универсальный механизм, способный выполнять захват предметов любой формы. Изобретение имитирует действия, которые выполняет, например, язык хамелеона, щупальца осьминога или туловище змеи, когда обхватывают предмет и обвивают его, чтобы переместить с одного места на другое.

Новый роботизированный захват, созданный по образцу хобота слона, способен поднимать и отпускать предметы, даже когда они находятся в замкнутом пространстве.

Созданный новый принцип захвата с тактильной обратной связью был показан впервые всего пару месяцев назад. Теперь он существует уже в виде тестового образца.

Ученые UNSW создали роботизированный захват, способный скручиваться как хобот слона


Отмечается, что у животных, которые способны выполнять подобные захваты, соответствующий аппарат требует использования высокочувствительных органов осязания и силу тысяч мышц, не имеющих жестких костей. Например, хобот слона насчитывает до 40 000 мышц, которые обеспечивают ему необходимую высокую гибкость. Захват, созданный исследователями UNSW, работает иначе.

Новый захват сделан из мягкой ткани. В нем применяется миниатюрная гидравлическая система, обеспечивающая захват предметов разного размера и веса.

Ученые UNSW создали роботизированный захват, способный скручиваться как хобот слона


Новый механизм можно применять для подъема предметов самой разной формы. Например, имеющих отверстия, как кружки с ручкой. Созданный инструмент обладает достаточной миниатюрностью, чтобы извлекать предметы из ограниченного пространства, например доставать ручку из полой трубки.



«Устройство оснащено датчиком силы, который адаптирует степень сжатия в реальном времени. Созданная конструкция отличается высокой чувствительностью, которая значительно выше, чем у традиционных механизмов. Оно способно определять силу захвата, позволяя предотвращать повреждение поднимаемого предмета, - рассказал доктор До. - Нами разработан также механизм, который способен изменять структуру внешней оболочки захвата, меняя ее с гибкой на жесткую и обратно. Изменения происходят за счет термического воздействии. Это позволяет захватывать и удерживать предметы различной формы и веса, часть которых значительно тяжелее самого захвата». <*i>

Во время испытаний прототип весом 8,2 г поднимал грузы весом до 1,8 кг, что более чем в 220 раз превышает его собственный вес.

В настоящее время команда исследователей работает над тем, чтобы интегрировать захват в промышленные манипуляторы. Исследователи планируют доработать технологию до уровня коммерческого применения. По их оценкам, технология будет готова через 12-16 месяцев.



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