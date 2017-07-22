По имеющимся данным, тайваньская компания MediaTek ведет разработку нового 6 нм чипсета MT689X с архитектурой, очень сильно напоминающей премиальный чипсет Samsung Exynos 1080, который недавно показал «чудеса» производительности в неофициальных тестах AnTuTu. Информацию об этом «слил» широко известный информатор Digital Chat Station.
Согласно его сообщению, новый чипсет MT689X будет сильно похож на Exynos 1080, возможно, он будет также оснащен графическим процессором Mali G77. Согласно оценкам, ожидается, что на тестовых прогонах новой системы в AnTuTu, по которым можно получить объективные сравнительные оценки производительности процессорных систем, будущий чипсет MT689X способен показать результат выше 600 000 баллов.
Эта информация позволяет сделать предположение, что такой чипсет, по-видимому, будет использоваться для оснащения смартфонов в ценовой категории «300 долларов».
В настоящее время MediaTek уже имеет в своем портфолио широкий набор чипсетов линейки Dimensity: Dimensity 1000, Dimensity 1000L, Dimensity 1000+, Dimensity 820, Dimensity 720 и Dimensity 800U. Эти модели выпускаются компанией с ноября прошлого года и предназначены для оснащения телефонов среднего и высокого ценового сегмента. Ожидаемая модель MT689X органично ложится в этот ряд, заполняя недостающую нишу.
Между тем, Samsung собирается в ближайшие дни раскрыть детали своего 5 нм чипсета Exynos 1080. Уже появились сведения о его прогонах в AnTuTu с результатом в 693 000 баллов. Этому чипсету удалось обойти даже платформу Snapdragon 865 Plus, представляющую собой фабрично разогнанную версию Snapdragon 865 - чипсет, который устанавливается во многих флагманских смартфонах 2020 года.
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