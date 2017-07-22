Сумасшедшая распродажа 11.11: большой фестиваль скидок от Banggood
10 ноября 2020, 11:05
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Уже завтра 11 ноября в 11:00 на страницах популярного онлайн-магазина Banggood стартует большой фестиваль Double Eleven Global Shopping Festival с огромными скидками и выгодными предложениями! Вас ждут настоящий дождь из купонов общей суммой $1 000 000 и лучшие предложения от ведущих брендов Xiaomi, Blitzwolf, Lenovo с беспрецедентными скидками до 70%. Во время Banggood Double Eleven Sale они достигнут просто небывалого уровня! Не упустите этот шанс для того, чтобы реализовать ваши самые смелые фантазии и сэкономить огромные деньги! Присоединяйтесь к нашему празднику скидок и акций!
Какие недорогие продукты можно купить во время фестиваля? Давайте посмотрим!
$209 за глобальную версию POCO X3 NFC на чипсете Snapdragon 732G с 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти.