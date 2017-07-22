Китайская компания OPPO Electronics Corporation - подразделение корпорации BBK Electronics, хорошо известное на рынке в качестве производителя потребительской электроники премиум-класса, в том числе смартфонов, объявила о намерении диверсифицировать свой продуктовый портфель путем расширения и добавления новых категорий, а именно планшетов и ноутбуков.
Согласно недавно выпущенному отчету, OPPO собирается предложить рынку сразу два новых продукта в разных нишах - планшет и ноутбук. Сроки официального запуска пока неизвестны, но ходят слухи, что их анонс планируется провести в будущем году.
Выход OPPO на рынок Android-планшетов выглядит сегодня весьма интересным. Этот сегмент рынка развивается уже давно, у него были периоды взлетов и падений. В итоге, сейчас в этом сегменте остались и занимают основном лидирующие позиции известные бренды, каждый из которых жестко ориентирован на определенный субсегемент.
Принято считать, что компания Lenovo выпускает свои Android-планшеты с определенным смещением в сторону бюджетного сегмента. Премиальное направление закрепилось за такими брендами, как Samsung и Huawei. Раньше в этом сегменте активно участвовала Xiaomi, у нее были свои модели планшетов, но в последние несколько лет компания не выпускала новых продуктов, что многие восприняли как знак ухода из «большой политики» в этом направлении.
Что же касается рынка планшетов в целом, то его признанным лидером до сих пор остается Apple, которая выпускает несколько моделей iPad для разных сегментов рынка.
Что сможет предложить OPPO в такой ситуации? На кого будет ориентироваться этот известный китайский бренд? Каковы будут цены, и в каком ценовом диапазоне компания намерена предложить свой будущий планшет? Эти вопросы волнуют сейчас многих.
Что касается конкуренции на рынке ноутбуков, то компания будет конкурировать с такими сильными соперниками, как Samsung, Huawei и Xiaomi. Они давно нарастили свои продуктовые линейки и не ограничиваются выпуском только смартфонов.
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