Японская компания Sony объявила о запуске собственного проекта по выпуску дронов, оснащенных камерой. Новые дроны получат название Airpeak. Сообщается, что новый проект не относится к чисто потребительской сфере и не связан с конкуренцией с любительскими noname-дронами. Проект Airpeak будет ориентирован на профессиональное применение дронов для фотосъемки.
Ожидается, что в новом проекте Sony найдут применение уже накопленный опыт в области визуализации и распознавания, а также будут применяться новые принципы, связанные с технологией «3R» (Reality, Real-time и Remote).
В то же время в пресс-релизе сообщается, что проект будет нацелен на развлечения и «различные» варианты применения. В компании уже подтвердили, что проект нацелен именно на профессиональное использование. Это подразумевает не только серьезный подход к выбору оптической части дронов, но также значительное внимание, которое компания-производитель будет уделять вопросам эффективности и экономии, а также соблюдения правил безопасности и надежности в средах, где это было сложно реализовать в прошлом.
Sony пока не сообщила явным образом, будет ли она запускать производство собственного дрона или будет предлагать другим производителям дронов модули, содержащие камеры и сенсоры, а также соответствующую программную поддержку.
В то же время, по мнению экспертов, оценивших различные варианты использования будущих дронов Airpeak, Sony по всей видимости собирается выпускать собственные, индивидуализированные дроны. На это же указывает и видео-тизер, выпущенный недавно в поддержку нового проекта. Там присутствует намек на комплексный подход в применении технологий, что неявно указывает на выпуск собственной модели дрона.
Запуск проекта запланирован на весну 2021 года.
Отмечается, что Sony подала патент на складной дрон в январе этого года, что неявно подтверждает ожидания: компания намерена выпускать собственные модели дронов. Патент описывал несколько необычную конструкцию, которая включала в себя канальные вентиляторы, установленные на стойках, с возможностью их разворота для размещения в корпусе дрона для транспортировки.
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