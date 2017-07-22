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Sony выпустит в 2021 году дроны Airpeak для профессиональной фотосъемки

10 ноября 2020, 13:22




Японская компания Sony объявила о запуске собственного проекта по выпуску дронов, оснащенных камерой. Новые дроны получат название Airpeak. Сообщается, что новый проект не относится к чисто потребительской сфере и не связан с конкуренцией с любительскими noname-дронами. Проект Airpeak будет ориентирован на профессиональное применение дронов для фотосъемки.

Ожидается, что в новом проекте Sony найдут применение уже накопленный опыт в области визуализации и распознавания, а также будут применяться новые принципы, связанные с технологией «3R» (Reality, Real-time и Remote).

Sony готовится выпускать дроны Airpeak, ориентированные на профессиональных фотографов


В то же время в пресс-релизе сообщается, что проект будет нацелен на развлечения и «различные» варианты применения. В компании уже подтвердили, что проект нацелен именно на профессиональное использование. Это подразумевает не только серьезный подход к выбору оптической части дронов, но также значительное внимание, которое компания-производитель будет уделять вопросам эффективности и экономии, а также соблюдения правил безопасности и надежности в средах, где это было сложно реализовать в прошлом.

Sony пока не сообщила явным образом, будет ли она запускать производство собственного дрона или будет предлагать другим производителям дронов модули, содержащие камеры и сенсоры, а также соответствующую программную поддержку.

Sony готовится выпускать дроны Airpeak, ориентированные на профессиональных фотографов


В то же время, по мнению экспертов, оценивших различные варианты использования будущих дронов Airpeak, Sony по всей видимости собирается выпускать собственные, индивидуализированные дроны. На это же указывает и видео-тизер, выпущенный недавно в поддержку нового проекта. Там присутствует намек на комплексный подход в применении технологий, что неявно указывает на выпуск собственной модели дрона.



Запуск проекта запланирован на весну 2021 года.

Sony готовится выпускать дроны Airpeak, ориентированные на профессиональных фотографов


Отмечается, что Sony подала патент на складной дрон в январе этого года, что неявно подтверждает ожидания: компания намерена выпускать собственные модели дронов. Патент описывал несколько необычную конструкцию, которая включала в себя канальные вентиляторы, установленные на стойках, с возможностью их разворота для размещения в корпусе дрона для транспортировки.



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