На днях в магазине приложений Google Play при доступе из США обнаружилось странное приложение от Google под названием Device Lock Controller («Контроллер для блокировки устройства»). Об этом сообщили на форуме Android XDA Developers, отметив, что приложение использует API-функцию DeviceAdminService в системе Android, благодаря которой оно позволяет дистанционно блокировать важные функции смартфона.
Информация о таком приложении взволновало сообщество. Многие заинтересовались наличием подобной функции в API, а также предоставлении банкам и финансовым организациям специального приложения, которое позволяет дистанционно сделать смартфон неработоспособным, если его пользователь пропустил ежемесячный платеж.
Сообщалось, что контроллер блокировки позволяет управлять устройством, но предназначен для организаций, которые выдавали целевые кредиты в Кении. Действительно, провайдер мог удаленно ограничить доступ к устройству. Также отмечалось, что устройство все равно сохраняет работоспособность в ограниченном режиме, и такие базовые функции, как вызов службы экстренной помощи и доступ к настройкам, по-прежнему остаются доступными.
Согласно отчету XDA-Developers, где заметили присутствие такого приложения в официальном Магазине приложений Google, отмечалось, что DeviceAdminService API используется в приложении для удаленного управления функциями устройства. «Это тот же API, который используют предприятия, чтобы контролировать использование сотрудниками своих рабочих корпоративных телефонов».
Тем не менее, появление такого приложения все равно вызвало этические дилеммы.
Из последовавших разъяснений стало ясно, что приложение было выпущено без официального анонса еще в июне, и на текущий момент его скачали 10 раз.
Позднее стало также известно, что Android Authority обратились к Google за разъяснениями и получили ответ, в котором указывалось, что приложение было активировано в Google Play в июле этого года, но было предназначено только для Кении. В этой стране Google проводила совместный проект по раздаче телефонов Android Go местным жителям в кредит. Отмечалось, что в противном случае они не могли бы позволить себе купить такой аппарат. Приложение Device Lock Controller предназначалось для оказания помощи кредиторам в предотвращении невозврата кредитов на выданные устройства.
В ответе Google также отмечалось, что приложение не должно было стать активным и доступным для скачивания в США и это произошло ошибочно. Позднее ошибка была исправлена.
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