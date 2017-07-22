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Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена процессором Ryzen 4500U

10 ноября 2020, 16:30




Компания Aya сообщает о выпуске портативной игровой консоли Aya Neo Founder на базе процессора AMD Ryzen "Renoir". Выпуск этой геймерской модели ожидался еще месяц назад, но был задержан. В то же время геймеры были уверены в ее скором появлении, поскольку компания принимала предварительные заказы, но только в Китае.

Новая консоль Aya Neo выпущена в версии Founder, т.е. как эксклюзивная стартовая модель. Необычность и ее премиальный статус подчеркивает полупрозрачный корпус, который позволяет «тактильно» ощущать мощь игрового гаджета, внешне напоминающего компьютерную версию Nintendo Switch.

Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена процессором Ryzen 4500U


Сообщается, что на первых порах компания вводит ограничение на поставки новой геймерской консоли. Гаджет будет доступна на первых порах только на территории Китая. Это объясняется высоким спросом на новую модель, удовлетворить который пока удается только на ограниченной территории.

«В настоящее время консоль Aya доступна в течение ограниченного времени по специальной цене в Китае, при этом каждая машина имеет свой уникальный код. Чтобы спекулянты не подняли цену, доставка за границу в настоящее время не поддерживается. Для зарубежных пользователей мы можем выйти на краудфандинговую распродажу через IGG, - заявил представитель Aya.

Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена процессором Ryzen 4500U


Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена 7-дюймовым IPS-дисплеем (1280x800), что заметно лучше, чем 6,2-дюймовый сенсорный экран Switch (1280x720) или 5,5-дюймовый сенсорный экран Switch Lite (1280x720). Разработчики отмечают, что, несмотря на сравнения, эти сторонние консоли и Aya Neo Founder имеют существенные отличия не только внешне, но и изнутри. По сути, это консоли разного класса.



Консоль Aya Neo Founder поставляется с мобильным 6-ядерным / 6-поточным процессором Ryzen 5 4500U с архитектурой Zen 2 и графикой Vega. Вычислительный процессор работает на тактовой частоте 2,3 ГГц и допускает разгон до частоты 4 ГГц. В его арсенале значатся 8 Мбайт кэш-памяти L3 и 2 Мбайт кеш-памяти L2, оперативная память 16 Гбайт DDR4-4266 LPDDR4X, а также настраиваемый TDP 10-25 Вт.

Графическая поддержка осуществляется через 6 вычислительных блоков Vega (384 ядер потоковых вычислений) с тактовой частотой 1500 МГц.

Размер основной памяти составляет 512 Гбайт на базе NVMe. Возможности подключения: 3 порта USB-C, 3,5 мм аудио и Wi-Fi 6 (802.11ax)

Возможности апгрейда позволяют нарастить объем основной памяти за счет установки карт памяти microSD. Наращивание ОЗУ не предусмотрено.



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