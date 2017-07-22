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Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты

10 ноября 2020, 17:42




Компания Acer представила ультратонкий ноутбук Swift 5, одной из отличительных особенностей которого является абсолютно полное антибактериальное покрытие. Оно применялось буквально для всех компонентов Swift 5, включая корпус и клавиатуру, экран, петли, сканер отпечатков пальцев и фирменные стикеры. Как утверждает производитель, нанесенный специальный слой способен уничтожать до 99,9% микробов из перечней тестов JIS Z 2801 и ISO 22196. Большое внимание к защите проявилось даже при создании прорезиненных ножек, которые выполнены из специального материала с ионами серебра.

Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты


Помимо защиты от микробов, новинка отличается минимальным весом, который составляет 1 кг. Корпус ноутбука имеет толщину менее 15 мм. Такой результат достигнут благодаря применению прочного и лёгкого магний-алюминиевого сплава. Безопасность коснулась также 14-дюймового экрана, который защищён от царапин и падений стеклом Corning Gorilla Glass.

IPS-экран ноутбука окружён тонкими рамками, что позволило довести соотношение размеров дисплея к корпусу до 90%. При этом дисплей Swift 5 поддерживает разрешение Full HD (1920 х 1080) и отличается качественной цветопередачей благодаря 72-процентному охвату цветового пространства NTFC.

Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты


Новый Swift 5 защищает пользователей от медленной загрузки приложений и «тормозов». В аппаратном оснащении модели применялись только современные компоненты - процессор Intel Core 11 поколения Tiger Lake, видеокарта NVIDIA GeForce MX 350, до 1 Тбайт свободного места на твердотельном накопителе.

В Swift 5 предусмотрено несколько режимов работы системы охлаждения, переключаться между ними можно простым сочетанием клавиш. Эффективность теплоотвода повышена за счет применения двух тепловых трубок и уникальной система петель, которая приподнимает корпус над столом в открытом положении.

Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты


Дизайн новой модели предусматривает два цветовых решения: «туманный зелёный» (Mist Green) и «золотистый сафари» (Safari Gold).

Ноутбук Acer Swift 5 появится на российском рынке в октябре 2020 года по рекомендованной розничной цене 89 990 руб.

Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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