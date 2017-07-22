NVIDIA объявила о подписании договора о ключевом партнерстве с компанией Hyundai. В результате достигнутого соглашения, все будущие модели автопроизводителя Hyundai, вне зависимости от их класса, будут оснащаться мощной автомобильной информационно-развлекательной ИИ-платформой NVIDIA DRIVE. В линейку моделей попадают все автомобили, выпускаемые Hyundai - от бюджетных моделей линейки Kia до нового luxuary-бренда Genesis.
Как заявил представитель NVIDIA, платформа DRIVE станет стандартной для всех моделей Hyundai, начиная с 2022 года. Функциональность устанавливаемой платформы будет распространяться на поддержку аудио, видео, средств навигации и «транспортных услуг подключения автомобилей с улучшенным ИИ».
NVIDIA будет поставлять как аппаратную начинку для элементов платформы, так и соответствующий программный стек. Hyundai, со своей стороны, будет развивать и адаптировать пользовательский интерфейс применяемых программных средств, учитывая особенности своих марок автомобилей.
В частности, Hyundai уже вела ранее разработку операционной системы подключения автомобиля (ccOS), которая теперь будет работать совместно с платформой автосервисного обслуживания (ccSP). В будущем это приведет к объединению всех данных, собираемых с бортовых датчиков автомобиля, а также со внешних центров обработки данных. В результате, будет обеспечено «более приятное впечатление и удобство» для водителя и пассажиров от применения установленных программных систем внутри автомобиля.
Пол Чу, старший вице-президент подразделения электронных технологий Hyundai Motor Group, отметил в ходе анонса, что платформа NVIDIA DRIVE уже доказала свою эффективность с точки зрения масштабируемости, энергоэффективности и производительности. Он высказал уверенность, что это позволит создать в будущем «новое поколение программно-определяемых транспортных средств».
Али Кани, вице-президент NVIDIA по автономным транспортным средствам, добавил, что до сих пор «NVIDIA активно развивала потребительские функции и графический пользовательский интерфейс», внедрив свои достижения в виде информационно-развлекательной платформы, разработка которой ведется уже на протяжении более десяти лет. Теперь компания планирует перейти к активному внедрению новых элементов искусственного интеллекта. NVIDIA будет способствовать росту безопасности и прикладной ценности автомобильных систем, разработка которых велась ранее силами Hyundai Motor Group.
Партнерство Hyundai и NVIDIA началось в 2015 году. Среди его плодов называют оснащение новых моделей Genesis G80 и GV80 платформой DRIVE на борту. Выпуск этих моделей на рынке США намечен на конец этого года.
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