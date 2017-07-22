Компания Apple наложила наказание на тайваньскую компанию Pegatron - своего подрядчика по сборке смартфонов iPhone. Как сообщает Bloomberg, тайваньский производитель подвергся наказанию со стороны Apple после того, как выяснилось, что на его предприятиях были выявлены случаи нарушения трудового законодательства и незаконного привлечения к сверхурочной и ночной работе студентов. В качестве меры наказания Apple приостановила переговоры по новым контрактным договорам с этим тайваньским производителем.
Как сообщает Bloomberg, несколько недель назад Apple обнаружила, что Pegatron привлекала к работе студентов, оформляя их с нарушениями действующего Кодекса поведения поставщиков Apple. В частности, студентов привлекали для работы в ночные смены и сверхурочно, что запрещено этим Кодексом.
Когда в Pegatron узнали, что информация о нарушениях дошла до Apple, и она собирается провести проверки, то поставщик «пошел на невероятные меры», чтобы скрыть нарушения. По заявлению Apple, это усугубило ее реакцию по данному инциденту.
Напомним, что Apple стала уделять особое внимание физическому и психическому здоровью тех, кто привлекается на выполнение сборочных операций ее продуктов после серии самоубийств, которые произошли в Foxconn в 2010-2013 гг. Тогда Apple пригрозила прекратить сотрудничество с любым из своих партнеров, если тот не будет соблюдать местное трудовое законодательство.
Так, в 2013 году в ходе аудита, проведенного Apple, были обнаружены поддельные документы, которые использовались для подтверждения возраста некоторых сотрудников, занятых на производстве в компании Real Faith Pingzhou Electronics. После этого Apple прекратила сотрудничество с этой компанией и сообщила о правонарушении местным властям.
К сожалению, привлечение к сборке несовершеннолетних до сих пор остается проблемой, которую производители еще полностью не искоренили.
На этот раз Apple установила испытательный срок, в течение которого руководство компании Pegatron должно устранить выявленные нарушения и не допускать их повторения. Параллельно было отмечено, что вводимые меры не должны повлиять на доступность какой-либо из четырех новых моделей iPhone 5G.
Но так ли прозрачна эта ситуация? Этот вопрос также стал волновать экспертов после появления информации об инциденте.
Эксперты также назвали другую причину, которая могла побудить Apple пойти на такой жесткий ответ в адрес Pegatron.
Эта возможная причина связана с тем, что до сих пор контрактная сборка смартфонов iPhone производилась на производственных фабриках, расположенных на Тайване, Речь идет о компаниях Foxconn, Pegatron и Wistron. В то же время известно, что рабочая сила на материковом Китае сейчас стоит существенно ниже, чем на Тайване. Apple могла заинтересовать возможность перевода заказов в Китай. Но для этого ей нужен был повод, считают эксперты.
В доказательство этой версии эксперты приводят информацию о том, что сейчас Apple ведет переговоры с китайской компания Luxshare Precision Industry Co. по поводу размещения заказов на сборку iPhone на ее производственных мощностях, которые расположены на территории материкового Китая.
Более того, известно, что в начале года Luxshare приобрела производственное оборудование у компании Wistron, которое использовалось для сборки iPhone. В свете этих фактов предполагается, что Luxshare может заменить Wistron и скоро откроет выпуск iPhone на материковом Китае.
В связи с этим инцидент с Pegatron рассматривается как повод, в результате которого в следующем году Pegatron может потерять часть своих заказов на сборку новых телефонов Apple, которые будут переведены в Luxshare. Известно, что эта компания заявила о своей готовности стать сборщиком новых iPhone в 2021 году.
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