РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone

10 ноября 2020, 22:07




Компания Apple наложила наказание на тайваньскую компанию Pegatron - своего подрядчика по сборке смартфонов iPhone. Как сообщает Bloomberg, тайваньский производитель подвергся наказанию со стороны Apple после того, как выяснилось, что на его предприятиях были выявлены случаи нарушения трудового законодательства и незаконного привлечения к сверхурочной и ночной работе студентов. В качестве меры наказания Apple приостановила переговоры по новым контрактным договорам с этим тайваньским производителем.

Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone


Как сообщает Bloomberg, несколько недель назад Apple обнаружила, что Pegatron привлекала к работе студентов, оформляя их с нарушениями действующего Кодекса поведения поставщиков Apple. В частности, студентов привлекали для работы в ночные смены и сверхурочно, что запрещено этим Кодексом.

Когда в Pegatron узнали, что информация о нарушениях дошла до Apple, и она собирается провести проверки, то поставщик «пошел на невероятные меры», чтобы скрыть нарушения. По заявлению Apple, это усугубило ее реакцию по данному инциденту.

Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone


Напомним, что Apple стала уделять особое внимание физическому и психическому здоровью тех, кто привлекается на выполнение сборочных операций ее продуктов после серии самоубийств, которые произошли в Foxconn в 2010-2013 гг. Тогда Apple пригрозила прекратить сотрудничество с любым из своих партнеров, если тот не будет соблюдать местное трудовое законодательство.

Так, в 2013 году в ходе аудита, проведенного Apple, были обнаружены поддельные документы, которые использовались для подтверждения возраста некоторых сотрудников, занятых на производстве в компании Real Faith Pingzhou Electronics. После этого Apple прекратила сотрудничество с этой компанией и сообщила о правонарушении местным властям.

К сожалению, привлечение к сборке несовершеннолетних до сих пор остается проблемой, которую производители еще полностью не искоренили.

Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone


На этот раз Apple установила испытательный срок, в течение которого руководство компании Pegatron должно устранить выявленные нарушения и не допускать их повторения. Параллельно было отмечено, что вводимые меры не должны повлиять на доступность какой-либо из четырех новых моделей iPhone 5G.

Но так ли прозрачна эта ситуация? Этот вопрос также стал волновать экспертов после появления информации об инциденте.

Эксперты также назвали другую причину, которая могла побудить Apple пойти на такой жесткий ответ в адрес Pegatron.

Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone


Эта возможная причина связана с тем, что до сих пор контрактная сборка смартфонов iPhone производилась на производственных фабриках, расположенных на Тайване, Речь идет о компаниях Foxconn, Pegatron и Wistron. В то же время известно, что рабочая сила на материковом Китае сейчас стоит существенно ниже, чем на Тайване. Apple могла заинтересовать возможность перевода заказов в Китай. Но для этого ей нужен был повод, считают эксперты.

В доказательство этой версии эксперты приводят информацию о том, что сейчас Apple ведет переговоры с китайской компания Luxshare Precision Industry Co. по поводу размещения заказов на сборку iPhone на ее производственных мощностях, которые расположены на территории материкового Китая.

Более того, известно, что в начале года Luxshare приобрела производственное оборудование у компании Wistron, которое использовалось для сборки iPhone. В свете этих фактов предполагается, что Luxshare может заменить Wistron и скоро откроет выпуск iPhone на материковом Китае.

В связи с этим инцидент с Pegatron рассматривается как повод, в результате которого в следующем году Pegatron может потерять часть своих заказов на сборку новых телефонов Apple, которые будут переведены в Luxshare. Известно, что эта компания заявила о своей готовности стать сборщиком новых iPhone в 2021 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Впервые за три года Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на рынке США
  • MIDC 2020: Xiaomi увеличит штат инженеров на 50% в 2021 году
  • Запуск собственного завода Huawei по производству чипов в Шанхае не решает существующих проблем
  • Samsung занимает первое место на рынке смартфонов и второе место на рынке планшетов в мире
  • Ситуация вокруг запретов на поставки Huawei остается запутанной

    • следующая новость
    В Twitter появился снимок предполагаемого брелка AirTag

    предыдущая новость
    Информационно-развлекательная ИИ-платформа NVIDIA DRIVE будет «прописана» во всех автомобилях Hyundai, начиная с 2022 г.

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Мегараспродажа 11.11: подлинная пожизненная активация Windows 10 всего за 852 рубля Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox: три помощника в одном гаджете
    Лучший процессорный кулер Мегараспродажа 11.11 от Bobkeys Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 ноября, 2020

    Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50

    Cooler Master представила кулер MasterLiquid ML360 Sub-Zero с новой криотехнологией

    Инновационный слайдер Samsung замечен на изображениях

    Huawei тайно продала бизнес Honor

    Новинки от Apple: собственный ARM-процессор M1 и новые линейки компьютеров MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini

    10 ноября, 2020

    Аккумулятор iPhone 12 разряжается в сетях 5G на 20% быстрее, чем в 4G

    В Twitter появился снимок предполагаемого брелка AirTag

    Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone

    Информационно-развлекательная ИИ-платформа NVIDIA DRIVE будет «прописана» во всех автомобилях Hyundai, начиная с 2022 г.

    Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты

    Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена процессором Ryzen 4500U

    Приложение Google Device Lock Controller помогает коллекторам и банкам блокировать Android-телефон за долги

    Sony выпустит в 2021 году дроны Airpeak для профессиональной фотосъемки

    OPPO собирается выйти в будущем году на рынок планшетов и ноутбуков

    Сумасшедшая распродажа 11.11: большой фестиваль скидок от Banggood

    6-нм чипсет MediaTek MT689X способен догнать по тестам AnTuTu «беглеца» Samsung Exynos 1080

    9 ноября, 2020

    Ученые UNSW создали роботизированный захват, который скручивается как хобот слона

    Впервые за три года Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на рынке США

    Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов

    Третий форум OCS Distribution «IT-ОСЬ. Апгрейд» пройдет 19 ноября онлайн

    ССЫЛКИ